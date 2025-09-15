https://sputnik-georgia.ru/20250915/gruziya-zarabotala-na-yablokakh-bolee-11-millionov-dollarov-za-god-294937926.html
Грузия заработала на яблоках более 11 миллионов долларов за год
Грузия заработала на яблоках более 11 миллионов долларов за год
Sputnik Грузия
Среди стран-экспортеров лидирует Россия, за ней – Казахстан и Беларусь 15.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-15T16:51+0400
2025-09-15T16:51+0400
2025-09-15T16:51+0400
экономика
грузия
новости
сша
казахстан
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948436_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a86808b9d8d0759fc1f95b8419a30b5.jpg
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия за год экспортировала 18,2 тысячи тонн яблок на сумму 11,5 млн долларов США, данные распространило Министерство сельского хозяйства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта яблок увеличился в 7,1 раза, а стоимость экспорта – в 6,9 раза. Основными странами-экспортерами яблок являются: Россия (более 18 тысяч тонн), Казахстан (60 тонн), Беларусь (59 тонн), Армения (34 тонны) и Турция (21 тонна). Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября. Ртвели 2025: госкомпания начала закупать виноград у фермеров>>В 2024 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948436_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_80c300fe9d6e9f68b07eb269556215e6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сша, казахстан
экономика, грузия, новости, сша, казахстан
Грузия заработала на яблоках более 11 миллионов долларов за год
Среди стран-экспортеров лидирует Россия, за ней – Казахстан и Беларусь
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия за год экспортировала 18,2 тысячи тонн яблок на сумму 11,5 млн долларов США, данные распространило Министерство сельского хозяйства.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта яблок увеличился в 7,1 раза, а стоимость экспорта – в 6,9 раза.
За указанный период средняя экспортная цена яблок составила 0,63 доллара США за килограмм.
Основными странами-экспортерами яблок являются: Россия (более 18 тысяч тонн), Казахстан (60 тонн), Беларусь (59 тонн), Армения (34 тонны) и Турция (21 тонна).
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября.
В 2024 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря.
В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.