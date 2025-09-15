https://sputnik-georgia.ru/20250915/gruziya-zarabotala-na-yablokakh-bolee-11-millionov-dollarov-za-god-294937926.html

Грузия заработала на яблоках более 11 миллионов долларов за год

Грузия заработала на яблоках более 11 миллионов долларов за год

Sputnik Грузия

Среди стран-экспортеров лидирует Россия, за ней – Казахстан и Беларусь 15.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-15T16:51+0400

2025-09-15T16:51+0400

2025-09-15T16:51+0400

экономика

грузия

новости

сша

казахстан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948436_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a86808b9d8d0759fc1f95b8419a30b5.jpg

ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия за год экспортировала 18,2 тысячи тонн яблок на сумму 11,5 млн долларов США, данные распространило Министерство сельского хозяйства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта яблок увеличился в 7,1 раза, а стоимость экспорта – в 6,9 раза. Основными странами-экспортерами яблок являются: Россия (более 18 тысяч тонн), Казахстан (60 тонн), Беларусь (59 тонн), Армения (34 тонны) и Турция (21 тонна). Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября. Ртвели 2025: госкомпания начала закупать виноград у фермеров>>В 2024 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее чем за 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сша, казахстан