Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат граждане Индии и Непала

Sputnik Грузия

19.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Незаконно находящиеся на территории Грузии 9 иностранцев (граждане Индии и Непала) задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД. На данном этапе задержанные находятся в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

