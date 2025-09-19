https://sputnik-georgia.ru/20250919/borba-s-nelegalami-v-gruzii--vydvoreniyu-podlezhat-grazhdane-indii-i-nepala-295003000.html
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат граждане Индии и Непала
16:51 19.09.2025 (обновлено: 16:53 19.09.2025)
Правительство продолжает выдворять из страны незаконных мигрантов
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Незаконно находящиеся на территории Грузии 9 иностранцев (граждане Индии и Непала) задержаны сотрудниками департамента по вопросам миграции за последние несколько дней, сообщили в пресс-службе МВД.
На данном этапе задержанные находятся в Центре временного размещения. Ведутся соответствующие процедуры по их выдворению из страны.
Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.