https://sputnik-georgia.ru/20250920/russkiy-teatr-na-gruzinskoy-zemle-griboedovskomu-teatru-v-tbilisi-180-let--295026931.html

Русский театр на грузинской земле: Грибоедовскому театру в Тбилиси 180 лет

Русский театр на грузинской земле: Грибоедовскому театру в Тбилиси 180 лет

Sputnik Грузия

За историю театра на его сцене стояли великие грузинские и русские артисты, выдающиеся режиссеры и художники 20.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-20T18:56+0400

2025-09-20T18:56+0400

2025-09-20T18:56+0400

николай i

николай свентицкий

театр грибоедова

тбилиси

москва

культура

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/37/248533768_0:198:1050:789_1920x0_80_0_0_617761732f5e4741fbdb401482eb5da4.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Один из старейших театров Закавказья — Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Грибоедова — празднует 20 сентября большой 180-летний юбилейЗа историю театра на его сцене стояли великие грузинские и русские артисты, выдающиеся режиссеры и художники. Грибоедовский известен сильнейшими постановками русской и зарубежной классики, многие из которых стали лауреатами международных фестивалей и наград. Слава и творческие успехи грибоедовцев давно уже гремят за границами родины.История успеха20 сентября 1845 года, 180 лет назад, в Тифлисе открылся Русский театр — старейший театр Грузии, первый профессиональный театр на Кавказе. Вот как это было.Двадцать седьмого декабря 1844 года Николай I назначил главноуправляющим гражданской частью на Кавказе и главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютанта, графа Михаила Воронцова, сохранив за ним должность генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии.Музы не молчали: Театр Грибоедова в годы Отечественной войны>>>В день Благовещения Господня 25 марта 1845 года царский наместник граф Воронцов прибыл в Тифлис.На третий день по приезде предписанием от 28 марта 1845 года Воронцов передал в ведение начальника обустройства города Тифлиса, инженер-полковника Сонина здание манежа, которое было приказано реконструировать под театр.Через неделю после приезда, 2 апреля 1845 года, граф Воронцов издает приказ: "В Тифлисе учредить публичный русский театр... Учредить дирекцию театра во главе с генерал-лейтенантом, князем Александром Гарсевановичем Чавчавадзе".Щепкин отвечает Воронцову: "Я сделаю, конечно, все, что могу: в этом порукою, Ваше сиятельство, и любовь моя к искусству, и искренняя признательность к тому вниманию, которым вам угодно было меня удостоить".Первый сезон открылся комедией Соловьева "Что имеем, не храним, потерявши плачем" и водевилем Ленского "Стряпчий под столом".Из Отчета Дирекции Тифлисского театра: "20-го сентября 1845 года впервые взвился занавес на Тифлисской сцене и до 20-го сентября 1846 года дано было 104 представления. В течение этого времени представлено было драм – 10, комедий – 11, мелодрам – 2, небольших опер – 7 и водевилей 74".8 октября 1846 года молодым режиссером Александром Яблочкиным впервые поставлена комедия Грибоедова "Горе от ума".Театр Грибоедова сегодняГлавная миссия театра — это сохранение русской культуры и слова на грузинской земле. С этой гуманной целью и неизменным кредо истинно народного театра Грибодовский веками объединяет в мире и любви народы Грузии, России и всего постсоветского пространства.Сегодня путь заслуженных актеров Грибоедовского театра достойно продолжают молодые актеры и режиссеры. Огромная заслуга в том, каких высот достиг театр на сегодняшний день, принадлежит, разумеется, директору театра Грибоедова Николаю Свентицкому, который посвятил годы жизни родному театру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

николай i, николай свентицкий, театр грибоедова, тбилиси, москва, культура, грузия, новости