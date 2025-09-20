Грузия
Русский театр на грузинской земле: Грибоедовскому театру в Тбилиси 180 лет
Русский театр на грузинской земле: Грибоедовскому театру в Тбилиси 180 лет
За историю театра на его сцене стояли великие грузинские и русские артисты, выдающиеся режиссеры и художники 20.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-20T18:56+0400
2025-09-20T18:56+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/37/248533768_0:198:1050:789_1920x0_80_0_0_617761732f5e4741fbdb401482eb5da4.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Один из старейших театров Закавказья — Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Грибоедова — празднует 20 сентября большой 180-летний юбилейЗа историю театра на его сцене стояли великие грузинские и русские артисты, выдающиеся режиссеры и художники. Грибоедовский известен сильнейшими постановками русской и зарубежной классики, многие из которых стали лауреатами международных фестивалей и наград. Слава и творческие успехи грибоедовцев давно уже гремят за границами родины.История успеха20 сентября 1845 года, 180 лет назад, в Тифлисе открылся Русский театр — старейший театр Грузии, первый профессиональный театр на Кавказе. Вот как это было.Двадцать седьмого декабря 1844 года Николай I назначил главноуправляющим гражданской частью на Кавказе и главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютанта, графа Михаила Воронцова, сохранив за ним должность генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии.Музы не молчали: Театр Грибоедова в годы Отечественной войны&gt;&gt;&gt;В день Благовещения Господня 25 марта 1845 года царский наместник граф Воронцов прибыл в Тифлис.На третий день по приезде предписанием от 28 марта 1845 года Воронцов передал в ведение начальника обустройства города Тифлиса, инженер-полковника Сонина здание манежа, которое было приказано реконструировать под театр.Через неделю после приезда, 2 апреля 1845 года, граф Воронцов издает приказ: "В Тифлисе учредить публичный русский театр... Учредить дирекцию театра во главе с генерал-лейтенантом, князем Александром Гарсевановичем Чавчавадзе".Щепкин отвечает Воронцову: "Я сделаю, конечно, все, что могу: в этом порукою, Ваше сиятельство, и любовь моя к искусству, и искренняя признательность к тому вниманию, которым вам угодно было меня удостоить".Первый сезон открылся комедией Соловьева "Что имеем, не храним, потерявши плачем" и водевилем Ленского "Стряпчий под столом".Из Отчета Дирекции Тифлисского театра: "20-го сентября 1845 года впервые взвился занавес на Тифлисской сцене и до 20-го сентября 1846 года дано было 104 представления. В течение этого времени представлено было драм – 10, комедий – 11, мелодрам – 2, небольших опер – 7 и водевилей 74".8 октября 1846 года молодым режиссером Александром Яблочкиным впервые поставлена комедия Грибоедова "Горе от ума".Театр Грибоедова сегодняГлавная миссия театра — это сохранение русской культуры и слова на грузинской земле. С этой гуманной целью и неизменным кредо истинно народного театра Грибодовский веками объединяет в мире и любви народы Грузии, России и всего постсоветского пространства.Сегодня путь заслуженных актеров Грибоедовского театра достойно продолжают молодые актеры и режиссеры. Огромная заслуга в том, каких высот достиг театр на сегодняшний день, принадлежит, разумеется, директору театра Грибоедова Николаю Свентицкому, который посвятил годы жизни родному театру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
© photo: courtesy of Griboedov TheatreМоноспектакль Валерия Харютченко "Ммне скучно, бес… Чур-чур меня!", театр Грибоедова
Моноспектакль Валерия Харютченко Ммне скучно, бес… Чур-чур меня!, театр Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
© photo: courtesy of Griboedov Theatre
За историю театра на его сцене стояли великие грузинские и русские артисты, выдающиеся режиссеры и художники
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Один из старейших театров Закавказья — Тбилисский государственный академический русский драматический театр им. А. С. Грибоедова — празднует 20 сентября большой 180-летний юбилей
© photo: Sputnik / StringerГосударственный русский драматический театр им Грибоедова
Государственный русский драматический театр им Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Государственный русский драматический театр им Грибоедова
© photo: Sputnik / Stringer
За историю театра на его сцене стояли великие грузинские и русские артисты, выдающиеся режиссеры и художники.
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama TheatreСпектакль "Игроки". Театр Грибоедова. Актер Валерий Харютченко
Спектакль Игроки. Театр Грибоедова. Актер Валерий Харютченко - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Спектакль "Игроки". Театр Грибоедова. Актер Валерий Харютченко
© Courtesy of Tbilisi Griboedov State Academic Russian Drama Theatre
Грибоедовский известен сильнейшими постановками русской и зарубежной классики, многие из которых стали лауреатами международных фестивалей и наград. Слава и творческие успехи грибоедовцев давно уже гремят за границами родины.

История успеха

20 сентября 1845 года, 180 лет назад, в Тифлисе открылся Русский театр — старейший театр Грузии, первый профессиональный театр на Кавказе. Вот как это было.
© Архив Грибоедовского театраСтарое здание театра им. А.С.Грибоедова
Старое здание театра им. А.С.Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Старое здание театра им. А.С.Грибоедова
© Архив Грибоедовского театра
Двадцать седьмого декабря 1844 года Николай I назначил главноуправляющим гражданской частью на Кавказе и главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютанта, графа Михаила Воронцова, сохранив за ним должность генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии.
Музы не молчали: Театр Грибоедова в годы Отечественной войны>>>
В день Благовещения Господня 25 марта 1845 года царский наместник граф Воронцов прибыл в Тифлис.
© photo: courtesy of Griboedov Drama TheaterДжордж Доу. Портрет Михаила Воронцова
Джордж Доу. Портрет Михаила Воронцова - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Джордж Доу. Портрет Михаила Воронцова
© photo: courtesy of Griboedov Drama Theater
На третий день по приезде предписанием от 28 марта 1845 года Воронцов передал в ведение начальника обустройства города Тифлиса, инженер-полковника Сонина здание манежа, которое было приказано реконструировать под театр.
© photo: courtesy of Griboedov theatreСцена из спектакля Г. Товстоногова Лисички
Сцена из спектакля Г. Товстоногова Лисички - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Сцена из спектакля Г. Товстоногова Лисички
© photo: courtesy of Griboedov theatre
Через неделю после приезда, 2 апреля 1845 года, граф Воронцов издает приказ: "В Тифлисе учредить публичный русский театр... Учредить дирекцию театра во главе с генерал-лейтенантом, князем Александром Гарсевановичем Чавчавадзе".
Граф Воронцов пишет Михаилу Щепкину: "Мы здесь недавно устроили театр и пригласили труппу из Ставрополя. Желая теперь иметь что-нибудь лучше, я отнёсся к директору Императорских театров т. с. Гедеонову с просьбой о содействии его в этом деле и присылке нам сюда небольшой русской труппы. Уверен будучи, что вы более других и ему и нам можете пособить в этом деле, и полагая, что часть просимой труппы будет найдена у вас в Москве и удобнее к нам оттуда может быть выслана, я покорнейше прошу вас не отказать принять в деле этом ваше деятельное участие".
Щепкин отвечает Воронцову: "Я сделаю, конечно, все, что могу: в этом порукою, Ваше сиятельство, и любовь моя к искусству, и искренняя признательность к тому вниманию, которым вам угодно было меня удостоить".
© photo: courtesy of Griboedov theatreТруппа театра им. Грибоедова. 1940-е
Труппа театра им. Грибоедова. 1940-е - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Труппа театра им. Грибоедова. 1940-е
© photo: courtesy of Griboedov theatre
Первый сезон открылся комедией Соловьева "Что имеем, не храним, потерявши плачем" и водевилем Ленского "Стряпчий под столом".
© photo: courtesy of Griboedov TheatreМавр Пясецкий и Ариадна Шенгелая в спектакле Дневник Анны Франк
Мавр Пясецкий и Ариадна Шенгелая в спектакле Дневник Анны Франк - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Мавр Пясецкий и Ариадна Шенгелая в спектакле Дневник Анны Франк
© photo: courtesy of Griboedov Theatre
Из Отчета Дирекции Тифлисского театра: "20-го сентября 1845 года впервые взвился занавес на Тифлисской сцене и до 20-го сентября 1846 года дано было 104 представления.
© photo: courtesy of Griboedov TheatreСцена из спектакля Молодая гвардия
Сцена из спектакля Молодая гвардия - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Сцена из спектакля Молодая гвардия
© photo: courtesy of Griboedov Theatre
В течение этого времени представлено было драм – 10, комедий – 11, мелодрам – 2, небольших опер – 7 и водевилей 74".
© photo: courtesy of Griboedov theatreАрхивные афиши Театра Грибоедова
Архивные афиши Театра Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Архивные афиши Театра Грибоедова
© photo: courtesy of Griboedov theatre
8 октября 1846 года молодым режиссером Александром Яблочкиным впервые поставлена комедия Грибоедова "Горе от ума".

Театр Грибоедова сегодня

Главная миссия театра — это сохранение русской культуры и слова на грузинской земле.
© Photo: courtesy of Griboedov TheatreСцена из спектакля "А.Л.Ж.И.Р.", актриса Мариам Кития
Сцена из спектакля А.Л.Ж.И.Р., актриса Мариам Кития - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Сцена из спектакля "А.Л.Ж.И.Р.", актриса Мариам Кития
© Photo: courtesy of Griboedov Theatre
С этой гуманной целью и неизменным кредо истинно народного театра Грибодовский веками объединяет в мире и любви народы Грузии, России и всего постсоветского пространства.
© ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВАСпектакль "Холстомер. История лошади"
Спектакль Холстомер. История лошади - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Спектакль "Холстомер. История лошади"
© ТЕАТР ИМЕНИ А.С. ГРИБОЕДОВА
Сегодня путь заслуженных актеров Грибоедовского театра достойно продолжают молодые актеры и режиссеры.
© Facebook / Nina Shaduri ZardalishviliСпектакль "А.Л.Ж.И.Р". Театр Грибоедова
Спектакль А.Л.Ж.И.Р. Театр Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Спектакль "А.Л.Ж.И.Р". Театр Грибоедова
© Facebook / Nina Shaduri Zardalishvili
Огромная заслуга в том, каких высот достиг театр на сегодняшний день, принадлежит, разумеется, директору театра Грибоедова Николаю Свентицкому, который посвятил годы жизни родному театру.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
0