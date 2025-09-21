https://sputnik-georgia.ru/20250921/mikautadze-zabil-svoy-pervyy-gol-v-chempionate-ispanii-295033314.html
Микаутадзе забил свой первый гол в чемпионате Испании
Микаутадзе забил свой первый гол в чемпионате Испании
Sputnik Грузия
Микаутадзе перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба 21.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-21T15:52+0400
2025-09-21T15:52+0400
2025-09-21T15:52+0400
спорт
новости
в мире
испания
георгий микаутадзе
грузия
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289792331_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_fc91739fed010fd2bf86fbd7e04bf7cf.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и испанского "Вильярреала" Георгий Микаутадзе забил свой дебютный гол в Ла Лиге в ворота "Осасуны" – 2:1. На 40 минуте был удален защитник "Осасуны" Валентин Розье. Но это не помешало гостям открыть счет первыми. На 45+6 минуте нападающий Анте Будимир реализовал пенальти. На 69 минуте Микаутадзе забил ответный мяч "Вильярреала". Победу хозяевам принес гол полузащитника Пап Гейе на 86 минуте. В следующем матче "Вильярреал" 23 сентября сыграет на выезде с "Севильей". "Вильярреал" находится на третьей строчке турнирной таблицы с 10 очками. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский "Реал", у которого 15 очков. Микаутадзе перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289792331_113:0:1252:854_1920x0_80_0_0_d56214ff620bff0ece9dca48206ae9ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, в мире, испания, георгий микаутадзе, грузия, футбол
спорт, новости, в мире, испания, георгий микаутадзе, грузия, футбол
Микаутадзе забил свой первый гол в чемпионате Испании
Микаутадзе перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и испанского "Вильярреала" Георгий Микаутадзе забил свой дебютный гол в Ла Лиге в ворота "Осасуны" – 2:1.
На 40 минуте был удален защитник "Осасуны" Валентин Розье. Но это не помешало гостям открыть счет первыми. На 45+6 минуте нападающий Анте Будимир реализовал пенальти.
На 69 минуте Микаутадзе забил ответный мяч "Вильярреала". Победу хозяевам принес гол полузащитника Пап Гейе на 86 минуте.
В следующем матче "Вильярреал" 23 сентября сыграет на выезде с "Севильей".
"Вильярреал" находится на третьей строчке турнирной таблицы с 10 очками. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский "Реал", у которого 15 очков.
Микаутадзе перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба.