Микаутадзе забил свой первый гол в чемпионате Испании

Микаутадзе перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба 21.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Нападающий сборной Грузии и испанского "Вильярреала" Георгий Микаутадзе забил свой дебютный гол в Ла Лиге в ворота "Осасуны" – 2:1. На 40 минуте был удален защитник "Осасуны" Валентин Розье. Но это не помешало гостям открыть счет первыми. На 45+6 минуте нападающий Анте Будимир реализовал пенальти. На 69 минуте Микаутадзе забил ответный мяч "Вильярреала". Победу хозяевам принес гол полузащитника Пап Гейе на 86 минуте. В следующем матче "Вильярреал" 23 сентября сыграет на выезде с "Севильей". "Вильярреал" находится на третьей строчке турнирной таблицы с 10 очками. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский "Реал", у которого 15 очков. Микаутадзе перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

