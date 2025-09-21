https://sputnik-georgia.ru/20250921/prezident-gruzii-otpravilsya-v-ssha-dlya-uchastiya-v-genassamblee-oon-295033447.html

Президент Грузии отправился в США для участия в Генассамблее ООН

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили направился с визитом США, где выступит с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в администрации президента Грузии. В рамках визита в США запланированы двусторонние встречи высокого уровня. Президент Грузии проведет встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Кавелашвили также примет участие в официальном приеме, который будет дан от имени президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп в честь глав делегаций, участвующих в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. Грузию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке будет представлять президент >>Визит президента Грузии продлится до 26 сентября. Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

