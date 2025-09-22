Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250922/glava-mid-gruzii-otpravilas-v-ssha-dlya-uchastiya-v-yubileynoy-genassamblee-oon-295039602.html
Глава МИД Грузии отправилась в США для участия в юбилейной Генассамблее ООН
Глава МИД Грузии отправилась в США для участия в юбилейной Генассамблее ООН
Sputnik Грузия
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября 22.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-22T12:52+0400
2025-09-22T12:52+0400
политика
грузия
новости
мака бочоришвили
сша
михаил кавелашвили
оон
антониу гутерриш
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0b/270325975_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6a5181d924ab93083c28f0fd6d83be1d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась в США, где вместе с президентом страны Михаилом Кавелашвили примет участие в Общих прениях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, в рамках визита состоятся встречи главы МИД на высоком уровне с коллегами-министрами. Также запланировано выступление Бочоришвили на различных форумах и участие в мероприятиях высокого уровня."Это особенно высокий уровень и широкая платформа для серьезных встреч и бесед, особенно когда отправляешься на торжественную встречу, организованную президентом США. Уверен, делегация подготовлена на высоком уровне и с трибуны ООН о Грузии узнают еще много нового", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Глава грузинского государства направился с визитом в США 21 сентября. По информации пресс-службы администрации президента, в рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня. Президент Грузии проведет встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Визит президента Грузии продлится до 26 сентября. Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0b/270325975_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e61a01beac3f7ec44d1f5f0b5189f036.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, сша, михаил кавелашвили, оон, антониу гутерриш
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, сша, михаил кавелашвили, оон, антониу гутерриш

Глава МИД Грузии отправилась в США для участия в юбилейной Генассамблее ООН

12:52 22.09.2025
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве.
Аллея флагов возле здания Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве. - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2025
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась в США, где вместе с президентом страны Михаилом Кавелашвили примет участие в Общих прениях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД.
По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, в рамках визита состоятся встречи главы МИД на высоком уровне с коллегами-министрами. Также запланировано выступление Бочоришвили на различных форумах и участие в мероприятиях высокого уровня.
"Это особенно высокий уровень и широкая платформа для серьезных встреч и бесед, особенно когда отправляешься на торжественную встречу, организованную президентом США. Уверен, делегация подготовлена на высоком уровне и с трибуны ООН о Грузии узнают еще много нового", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Глава грузинского государства направился с визитом в США 21 сентября. По информации пресс-службы администрации президента, в рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня. Президент Грузии проведет встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Визит президента Грузии продлится до 26 сентября.
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0