Глава МИД Грузии отправилась в США для участия в юбилейной Генассамблее ООН
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября 22.09.2025
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась в США, где вместе с президентом страны Михаилом Кавелашвили примет участие в Общих прениях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД. По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, в рамках визита состоятся встречи главы МИД на высоком уровне с коллегами-министрами. Также запланировано выступление Бочоришвили на различных форумах и участие в мероприятиях высокого уровня."Это особенно высокий уровень и широкая платформа для серьезных встреч и бесед, особенно когда отправляешься на торжественную встречу, организованную президентом США. Уверен, делегация подготовлена на высоком уровне и с трибуны ООН о Грузии узнают еще много нового", – заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Глава грузинского государства направился с визитом в США 21 сентября. По информации пресс-службы администрации президента, в рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня. Президент Грузии проведет встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Визит президента Грузии продлится до 26 сентября. Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
