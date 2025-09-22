https://sputnik-georgia.ru/20250922/kogda-zavershitsya-stroitelstvo-bezopasnoy-dorogi-k-granitse-gruzii-s-rossiey-295047828.html
Когда завершится строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией?

22.09.2025
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Строительство 23-километровой дороги и тоннелей, которые должны связать села Квешети и Коби, и тем самым сократить время в пути и сделать безопасным передвижение по автомагистрали в направлении границы Грузии с Россией интенсивно продолжается и полностью завершится в начале 2027 года, сообщило министерство инфраструктуры Грузии. Участок Квешети-Коби – это дорога в объезд горнолыжного курорта Гудаури. На участке Коби-Гудаури в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога в направлении КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" закрывается на неопределенный срок. Проектом предусмотрено строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, а также ремонт одного моста. Кобахидзе, вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе на месте ознакомился с текущими и завершенными работами на 23-километровой автодороге Квешети-Коби. В прошлом году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом. 9-километровый тоннель диаметром 15 метров является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта. Кроме того, проложены тоннели длиной 1,5 и 500 метров, где в настоящее время ведется монтаж электромеханических систем. В рамках проекта продолжается строительство новой подъездной дороги к Гудаури протяженностью 5 км, что значительно улучшит сообщение с курортом. Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинскую дорогу) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. После того как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут. Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Строительство 23-километровой дороги и тоннелей, которые должны связать села Квешети и Коби, и тем самым сократить время в пути и сделать безопасным передвижение по автомагистрали в направлении границы Грузии с Россией интенсивно продолжается и полностью завершится в начале 2027 года, сообщило министерство инфраструктуры Грузии.
Участок Квешети-Коби – это дорога в объезд горнолыжного курорта Гудаури. На участке Коби-Гудаури в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога в направлении КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" закрывается на неопределенный срок.
Проектом предусмотрено строительство 23-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов и пяти тоннелей, а также ремонт одного моста.
"Примерно через полтора года эта дорога будет полностью построена, и, соответственно, упростится движение в направлении муниципалитетов Степанцминда и Казбеги. Кроме того, передвижение будет комфортным в любое время года. Соответственно, этот проект чрезвычайно важен для страны, в том числе с экономической и социальной точки зрения", – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе, вместе с министром инфраструктуры Ревазом Сохадзе на месте ознакомился с текущими и завершенными работами на 23-километровой автодороге Квешети-Коби.
В прошлом году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом. 9-километровый тоннель диаметром 15 метров является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (туннельно-проходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.
Кроме того, проложены тоннели длиной 1,5 и 500 метров, где в настоящее время ведется монтаж электромеханических систем.
Работы активно ведутся на четырех мостах из пяти. Завершено строительство моста с консольными балками – первого технологического сооружения такого типа в Грузии. С опорами высотой 48 и 47 метров он на сегодняшний день является самым высоким мостом в стране.
В рамках проекта продолжается строительство новой подъездной дороги к Гудаури протяженностью 5 км, что значительно улучшит сообщение с курортом.
Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинскую дорогу) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром.
После того как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой больше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.
Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут.
Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству.
Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.