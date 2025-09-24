Кобахидзе: благодаря мудрости Ираклия II Грузия сохранила национальную идентичность

https://sputnik-georgia.ru/20250924/kobakhidze-blagodarya-mudrosti-irakliya-ii-gruziya-sokhranila-natsionalnuyu-identichnost-295070706.html

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Благодаря царю Ираклию II (Эрекле) и его мудрости Грузия сохранила свою религиозную и национальную идентичность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии памятника грузинскому царю в Тбилиси. Памятник Ираклию II открылся в парке Самгори, расположенном на Кахетинском шоссе в Исанском районе Тбилиси. Памятник создан по эскизу грузинского скульптора Мераба Мерабишвили. Именно по инициативе Ираклия II в 1783 году был подписан "Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли. По его словам, долг властей – отдать дань уважения выдающемуся царю Грузии. Обновленный сквер с памятником Ираклию II, как надеется глава правительства, станет одним из самых любимых мест горожан. "Это то, что нужно нашей стране. Мы должны беречь свои корни. Страна, которая не бережет свои корни, никогда не создаст достойного будущего. Наша столица нуждается в дальнейшем благоустройстве, озеленении и развитии", – заявил Кобахидзе. Как отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, царь Ираклий провел Грузию через сложнейшие времена и посвятил себя служению стране. "Сегодняшнее торжественное открытие памятника символично, поскольку сегодня, как и триста лет назад, главной национальной задачей, целью и духом грузинского народа являются свобода и объединение страны", – заявил Папуашвили. По словам спикера парламента, уважать память предков, быть верным их героическому духу и продолжать их дело – долг каждого грузина. "Сегодня душа царя Ираклия ликует, видя гордо развевающийся флаг независимой Грузии, слыша молитву на грузинском языке и чувствуя биение национального сердца своих потомков", – заявил Папуашвили. Председатель парламента выразил надежду, что возведение памятника царю Ираклию в Тбилиси послужит началом, которое возвестит об объединении Грузии, единении нации, прогрессе и победе. Что касается автора монумента Мераба Мерабишвили, то его известными работами являются памятник Александру Грибоедову в Тбилиси, конный памятник генералу Петре Багратиони в Тбилиси, конный памятник Ираклию II в Телави (Кахети), памятник Шота Руставели в Будапеште, памятник поэту Ило Мосашвили в Тбилиси и другие. Он также является автором скульптур "Печаль" и "Прометей". Страница истории Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет. Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье. В 1783 году Ираклий II заключил Георгиевский трактат с Российской империей, силой которого Картли-Кахетинское царство присоединилось к России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей заключить союз с Россией. Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению. В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали сам Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели. Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана Ираклий, крайне переживавший разорение своей страны, удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года. Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

