Президент Грузии предложил Трампу начать отношения с чистого листа

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил начать двусторонние отношения с чистого листа, об этом глава грузинского государства сообщил журналистам в Нью-Йорке, подводя итоги визита.Встреча Кавелашвили и Трампа состоялась на официальном приеме, организованном от имени президента и первой леди США в честь руководителей делегаций, участвующих в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Общество, наверное, интересует ужин, организованный президентом США, где состоялась наша встреча. Я сказал ему, что пришло время начать наши отношения с чистого листа. На это он ответил, что займется данным вопросом", – заявил Кавелашвили журналистам.По словам главы грузинского государства, американский лидер пообещал вернуться к этой теме и связаться с ним.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
