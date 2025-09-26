https://sputnik-georgia.ru/20250926/prezident-gruzii-predlozhil-trampu-nachat-otnosheniya-s-chistogo-lista-295103939.html

Президент Грузии предложил Трампу начать отношения с чистого листа

Президент Грузии предложил Трампу начать отношения с чистого листа

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил начать двусторонние отношения с чистого... 26.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-26T14:54+0400

2025-09-26T14:54+0400

2025-09-26T14:54+0400

политика

грузия

новости

михаил кавелашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

оон

сша

дональд трамп

нью-йорк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1a/295103579_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_77ef3a669a5d797671c672a01bf9cbe4.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил начать двусторонние отношения с чистого листа, об этом глава грузинского государства сообщил журналистам в Нью-Йорке, подводя итоги визита.Встреча Кавелашвили и Трампа состоялась на официальном приеме, организованном от имени президента и первой леди США в честь руководителей делегаций, участвующих в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Общество, наверное, интересует ужин, организованный президентом США, где состоялась наша встреча. Я сказал ему, что пришло время начать наши отношения с чистого листа. На это он ответил, что займется данным вопросом", – заявил Кавелашвили журналистам.По словам главы грузинского государства, американский лидер пообещал вернуться к этой теме и связаться с ним.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20250904/gruziya-i-ssha-pismo-kavelashvili-trampu-vyzvalo-rezonans-v-smi-294789091.html

сша

нью-йорк

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил кавелашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, оон, сша, дональд трамп, нью-йорк