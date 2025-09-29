https://sputnik-georgia.ru/20250929/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-vyros-v-avguste-295132911.html

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в августе

По данным на конец августа, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 29.09.2025

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в августа 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 642 миллиона лари (0,97%) и на 1 сентября текущего года составил 66,76 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 351,57 миллиона лари (0,92%), а в иностранной валюте – на 290,43 миллиарда лари (1,04%).На конец августа 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,77 миллиарда лари, что на 0,17% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 18,97 миллиарда лари, что на 0,86% больше, чем в июле.За августе объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,12%, или 381,86 миллиона лари, и на 1 сентября текущего года составил 34,59 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,59%, что на 0,03 процентного пункта больше данных на 1 августа 2025 года.По данным на конец августа, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

