Мошенничество на полмиллиона евро – прокуратура Грузии раскрыла крупное преступление

30.09.2025

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии раскрыла дело об отмывании денег, в котором замешаны иностранный гражданин и грузинская фирма. Речь идет о мошенничестве на полмиллиона евро, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. В результате расследования, проведенного специализированным подразделением прокуратуры, установлено, что в 2022 году лица, находившиеся в преступной связи с обвиняемым, связались с компанией, действующей в Испании, от имени подрядчика. Используя электронную почту, схожую с настоящей, и поддельный счет, они мошенническим путем перевели стоимость выполненных компанией работ (в общей сложности около 546 тысяч евро) на зарубежный банковский счет предприятия-нерезидента. Затем с целью отмывания денег, незаконно полученные средства частями были переведены с банковских счетов предприятия-нерезидента на счета членов преступной группы в разных странах. В том числе часть этих средств (более 184 тысяч евро) была переведена на банковский счет компании, созданной обвиняемым в Грузии и находящейся под его управлением, на основании поддельных счетов и договоров. Средства, аккумулированные на банковском счете грузинской компании, были конвертированы в доллары США и на основании все той же поддельной документации перечислены за границу на счета лиц, связанных с обвиняемым. Иностранному гражданину заочно предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, совершенной в составе группы, в особо крупном размере. Ему грозит от 9 до 12 лет. Действия, совершенные через юридическое лицо, наказываются его ликвидацией или лишением права заниматься деятельностью, а также штрафом. В установленный законом срок прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование и международное сотрудничество с целью выявления членов преступной группы, а также других физических и юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

