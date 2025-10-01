https://sputnik-georgia.ru/20251001/gruziya-zarabotala-do-25-millionov-dollarov-na-eksporte-funduka-295173231.html

Грузия заработала до 25 миллионов долларов на экспорте фундука

Грузия заработала до 25 миллионов долларов на экспорте фундука

Sputnik Грузия

Основным экспортным рынком является Евросоюз, при этом наибольший объем экспорта фундука приходится на Италию 01.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-01T21:01+0400

2025-10-01T21:01+0400

2025-10-01T21:01+0400

экономика

грузия

новости

испания

германия

италия

ассоциация производителей фундука

ассоциация экспортеров и по переработке фундука

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24638/83/246388300_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_7e1766842ad0e46c1371aec03e247c79.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузия экспортировала 2,9 тысячи тонн фундука на сумму 24,7 млн ​​долларов в период с 1 августа по 28 сентября 2025 года, сообщил Минсельхоз Грузии. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза. По информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта увеличилась на 36%, или на 6,6 млн долларов. Средняя экспортная цена 1 кг фундука за этот период составила 8,46 доллара, что на 39% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным экспортным рынком является Евросоюз, при этом наибольший объем экспорта фундука приходится на Италию – 1 тысяча тонн. Важными партнерами на рынках ЕС также остаются Германия (302,1 тонны), Испания (197,0 тонны) и Чехия (119,4 тонны). Помимо стран Евросоюза, грузинский фундук вывезли в Армению (119,7 тонны), Россию (117,5 тонны), Турцию (111,2 тонны) и другие страны.Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года, позже срок продлили по 17 февраля включительно. Грузинские фермеры смогли воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари. Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Тем не менее, в 2022 году фермеры не получили должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

германия

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, испания, германия, италия, ассоциация производителей фундука, ассоциация экспортеров и по переработке фундука