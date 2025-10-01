https://sputnik-georgia.ru/20251001/premer-gruzii-predostereg-sograzhdan-ot-uchastiya-v-skhemakh-inostrannykh-spetssluzhb-295164119.html

Премьер Грузии предостерег сограждан от участия в схемах иностранных спецслужб

Премьер Грузии предостерег сограждан от участия в схемах иностранных спецслужб

Лидеры "Грузинской мечты" не раз заявляли, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти и... 01.10.2025

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Жители Грузии, особенно молодежь и студенты, должны воздержаться от участия в насильственных действиях и схемах, финансируемых иностранными спецслужбами, которые направлены против национальных интересов страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов. Телеканал "Имеди" в сентябре подготовил серию репортажей о расшифрованной схеме организации протеста в Грузии и подробностях финансирования. Речь идет об участии университетов в "искусственном протесте". Одним из источников финансирования, по информации телеканала, является экс-партнер Бидзины Иванишвили, приговоренный к 11 годам тюрьмы за присвоение криптовалюты Георгий Бачиашвили. Он через Университет Аласания, принадлежащий матери экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, перечислял деньги компании основателя "Движения Света" Сабе Джаджанидзе. Деньги шли на поддержание протестных акций. По словам главы правительства, теперь правящая партия может открыто говорить о том, что протест в Грузии с вовлечением молодежи и студентов финансируется спецслужбами через университеты, в том числе через вуз матери бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания – Международный черноморский университет. "Мы не удивлены, что все это реализуется в этом университете. Это проект, организованный иностранными спецслужбами, которому не суждено успешно реализоваться", – заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что инициаторы насилия на предыдущих акциях протеста были идентифицированы, задержаны и приговорены судом к 2 годам и более тюремного заключения. "Вы видели, до какого состояния довела такая схема иностранных спецслужб нашу дружественную страну Украину, которая сегодня полностью развалена как государство", – заявил Кобахидзе. Через несколько дней, 4 октября, в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиции, которая не участвует в выборах, анонсировала в этот день смену власти и масштабную акцию на проспекте Руставели. В свою очередь лидеры "Грузинской мечты" не раз заявляли, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти и революции в стране не будет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

