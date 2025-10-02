https://sputnik-georgia.ru/20251002/glava-sgb-gruzii-rasskazal-o-finansirovanii-radikalov-cherez-vuzy-i-kampanii-protiv-kitaya-295181851.html

Глава СГБ Грузии рассказал о финансировании радикалов через вузы и кампании "против Китая"

Мамука Мдинарадзе отметил, что схемы расшифрованы и понятны, однако пока не наблюдается единый координатор или общая координация действий 02.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Заблокированные каналы финансирования радикальных групп в Грузии заменяются другими методами, в том числе через университеты, создавая масштабную схему, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) страны Мамука Мдинарадзе. Телеканал "Имеди" в сентябре подготовил серию репортажей о расшифрованной схеме организации протестов в Грузии и деталях их финансирования. Речь идет о вовлечении университетов в так называемый искусственный протест. Одним из источников финансирования, по информации телеканала, является экс-партнер Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили, приговоренный к 11 годам тюрьмы за присвоение криптовалюты. Через Университет Грузии, принадлежащий матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания, он перечислял деньги компании основателя "Движения Света" Сабе Джаджанидзе, которые шли на поддержку протестных акций. "Да, подтверждаю, что мы работаем над этим делом. У него много аспектов как в части легализации незаконных доходов, так и в части оперативного расследования действий, направленных против государства", – заявил Мдинарадзе в эфире "Имеди". Глава СГБ отметил, что журналистам была доступна часть информации, но методы ее получения обсуждаются ограниченно. По его словам, после вступления в силу закона "об иноагентах" в Грузии некоторые структуры ищут новые источники финансирования для расширения влияния. Средства, по словам Мдинарадзе, также идут на создание организаций, подобных "Клубу Франклина", где преподают, что один и тот же человек может быть террористом в одном случае и борцом за свободу – в другом. Глава СГБ сообщил, что ведомство ведет работу по ряду каналов финансирования радикальных групп. Он выделил один из наиболее известных случаев: посольство одной из крупнейших стран в Таиланде финансирует людей якобы для антикитайских целей в Грузии, но на деле почти все средства (95–98%) идут радикалам, действующим против власти, на революционные цели и проведение различных перформансов. "Эти деньги расходуются американскими налогоплательщиками, которые избрали свое правительство для борьбы с так называемой китайской угрозой. Но на деле средства идут на совершенно другие цели", – подчеркнул Мдинарадзе. Он добавил, что после введения обязанности декларирования стало очевидно, что фактическое использование средств не соответствует заявленным целям. По словам Мдинарадзе, современная радикальная активность в Грузии развивается по трем направлениям: Он отметил, что эти схемы расшифрованы и понятны, однако пока не наблюдается единый координатор или общая координация действий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

