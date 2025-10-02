Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20251002/vremennyy-poverennyy-v-delakh-gruzii-vyzvan-v-mid-germanii-295181426.html
Временный поверенный в делах Грузии вызван в МИД Германии
Временный поверенный в делах Грузии вызван в МИД Германии
Sputnik Грузия
Посла Германии на прошлой неделе вызвали в МИД Грузии, где с ним обсудили соблюдение Венской конвенции, согласно которой сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Временному поверенному в делах Грузии в Германии передали призыв прекратить нападки на посла Германии в Грузии со стороны властей Грузии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии. Власти Грузии, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, не раз обвиняли посла Германии в поддержке революционных процессов в стране и вмешательстве во внутренние дела Грузии. "Сегодня в министерство иностранных дел Германии был вызван временный поверенный в делах Грузии. Мы передали ему четкий сигнал о том, что необоснованные обвинения и агрессивная риторика, высказанные властями Грузии в Тбилиси в адрес посла Германии, неприемлемы и должны быть прекращены", – говорится в сообщении МИД Германии. Посла Германии на прошлой неделе вызвали в МИД Грузии, где, по версии МИД Грузии, ему было разъяснено, что согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания и в то же время обязан не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания. В свою очередь немецкий дипломат Петер Фишер после посещения МИД написал в Сети, что правительство Грузии и представители "Грузинской мечты" ответственны за новый спад в германо-грузинских отношениях. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутатов правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Временный поверенный в делах Грузии вызван в МИД Германии

15:55 02.10.2025
Посла Германии на прошлой неделе вызвали в МИД Грузии, где с ним обсудили соблюдение Венской конвенции, согласно которой сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Временному поверенному в делах Грузии в Германии передали призыв прекратить нападки на посла Германии в Грузии со стороны властей Грузии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии.
Власти Грузии, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, не раз обвиняли посла Германии в поддержке революционных процессов в стране и вмешательстве во внутренние дела Грузии.
"Сегодня в министерство иностранных дел Германии был вызван временный поверенный в делах Грузии. Мы передали ему четкий сигнал о том, что необоснованные обвинения и агрессивная риторика, высказанные властями Грузии в Тбилиси в адрес посла Германии, неприемлемы и должны быть прекращены", – говорится в сообщении МИД Германии.
Посла Германии на прошлой неделе вызвали в МИД Грузии, где, по версии МИД Грузии, ему было разъяснено, что согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания и в то же время обязан не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания.
В свою очередь немецкий дипломат Петер Фишер после посещения МИД написал в Сети, что правительство Грузии и представители "Грузинской мечты" ответственны за новый спад в германо-грузинских отношениях.

Грузия и Германия

Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.
Депутатов правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии.
В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.
В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
