https://sputnik-georgia.ru/20251002/vremennyy-poverennyy-v-delakh-gruzii-vyzvan-v-mid-germanii-295181426.html

Временный поверенный в делах Грузии вызван в МИД Германии

Временный поверенный в делах Грузии вызван в МИД Германии

Sputnik Грузия

Посла Германии на прошлой неделе вызвали в МИД Грузии, где с ним обсудили соблюдение Венской конвенции, согласно которой сотрудник дипломатической миссии... 02.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-02T15:55+0400

2025-10-02T15:55+0400

2025-10-02T15:55+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

германия

ираклий кобахидзе

берлин

мид грузии

мид германии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259994994_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_5523983b799243c996aba1349cd2a4a4.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Временному поверенному в делах Грузии в Германии передали призыв прекратить нападки на посла Германии в Грузии со стороны властей Грузии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Германии. Власти Грузии, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, не раз обвиняли посла Германии в поддержке революционных процессов в стране и вмешательстве во внутренние дела Грузии. "Сегодня в министерство иностранных дел Германии был вызван временный поверенный в делах Грузии. Мы передали ему четкий сигнал о том, что необоснованные обвинения и агрессивная риторика, высказанные властями Грузии в Тбилиси в адрес посла Германии, неприемлемы и должны быть прекращены", – говорится в сообщении МИД Германии. Посла Германии на прошлой неделе вызвали в МИД Грузии, где, по версии МИД Грузии, ему было разъяснено, что согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания и в то же время обязан не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания. В свою очередь немецкий дипломат Петер Фишер после посещения МИД написал в Сети, что правительство Грузии и представители "Грузинской мечты" ответственны за новый спад в германо-грузинских отношениях. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутатов правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20250924/vyzov-posla-germanii-v-mid-gruzii-o-chem-govorili-s-fisherom-295084202.html

тбилиси

германия

берлин

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, германия, ираклий кобахидзе, берлин, мид грузии, мид германии