Граждане Грузии выберут мэров и депутатов муниципальных собраний

До начала голосования на муниципальных выборах в Грузии остаются считанные часы – в 08:00 4 октября избирательные участки откроются на территории страны 03.10.2025, Sputnik Грузия

Граждане получат три бюллетеня, которые отличаются от города к городу и от района к района по числу участников в выборах. Самое большое число участников в выборах – в Тбилиси, где представлены 12 партий, 160 кандидатов в мажоритарные депутаты и 9 кандидатов в мэры. В регионах, в 63 районах, в бюллетенях в среднем по 2-3 кандидата в мэры, 5-6 партий и 10-20 кандидатов в мажоритарные депутаты. Выборы 2025 года особенные, так как в них впервые не участвует большинство ведущих оппозиционных партий, которые приняли решение в этот день устроить "мирное свержение власти", а оставшийся оппозиционный спектр борется в основном за выход во второй тур, а не за победу. Кто будет голосовать Голосовать на выборах в органы местной власти будут граждане Грузии старше 18 лет, у которых есть паспорт или удостоверение личности. Всего в стране 3 513 818 избирателей, при этом в Тбилиси голосовать имеют право 1 043 482 человека. Голосование за границей на выборах местной власти не проводится. Таким образом, проголосовать смогут только те избиратели, которые в нужный день находятся на соответствующем регистрации или избирательному списку участке. Это означает, что житель города Батуми, например, не сможет принять участие в выборах в Тбилиси, если он заранее не позаботился о том, чтобы его внесли в списки избирателей в столице. Где голосовать К выборам в органы местной власти откроется 3 061 участок. Возможность голосовать предоставят заключенным – в местах лишения свободы для них откроют 10 избирательных участков. Избирательные участки адаптированы для лиц с ОВЗ, в том числе специальными рамками с шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих людей. К выборам напечатано 2 813 150 бюллетеней для голосования по электронной системе. Премьер-министр Грузии сделал заявление перед выборами >>При этом для жителей районов, где компактно проживают этнические меньшинства, бюллетени будут двуязычными. Всего напечатано 103 200 грузино-армянских бюллетеней и 295 100 – грузино-азербайджанских. Бюллетени уже доставлены на 3 061 избирательный участок в стране. На 2 284 участках голосование будет проходить при помощи электронных считывателей удостоверений личности и электронных аппаратов для голосования, а на 777 участках выборы пройдут по обычной системе с избирательными урнами Как голосовать При входе на избирательный участок представитель избирательной комиссии проверит, нет ли на большом пальце правой руки избирателя маркировки специальной жидкостью, которая видна только при ультрафиолетовом освещении. Если нет, значит избиратель еще не голосовал. Маркировку на палец избирателя нанесут непосредственно на избирательном участке. Порядка 90% избирателей будут голосовать при помощи современных технологий. В аппарате верификации будут проверять удостоверяющий личность документ, а подводить итоги будет аппарат для подсчета голосов. Избирателям раздадут три бюллетеня нового формата, на которых маркером надо будет закрасить весь кружок перед желаемым политическим субъектом в каждом из трех бюллетеней. Затем каждый бюллетень надо будет поместить в специальный конверт лицевой стороной вниз, и, придерживая его конвертом, чтобы никто не видел, в пользу кого был сделан выбор, поместить в считывающий аппарат. Ни один из членов избирательной комиссии или наблюдателей не имеет права советовать за кого голосовать, а также смотреть, за кого проголосовал избиратель. Первый избиратель, зашедший на избирательный участок, удостоится особой чести. Он не только откроет процедуру голосования, но в его присутствии в избирательную урну бросят контрольный лист, после чего голосование будет официально открыто. Наблюдатели и СМИ Регистрацию в ЦИК Грузии прошли 28 международных и 27 местных организаций. Наибольшее количество наблюдателей из местных организаций представили "Обсервер политики и права" и "Инициатива для гражданского общества", а из международных – Association "ALTERFACT" Если же и ЦИК не зафиксирует замечание, можно будет обратиться в суд. Наблюдателям запрещена агитация или вмешательство в работу ЦИК, если, конечно, не зафиксировано нарушение. Освещать процесс выборов будут 73 СМИ. Подсчет голосов и экзитполы Избирательные участки закроются ровно в 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Аппарат для подсчета голосов в автоматическом режиме подсчитывает голоса и после завершения голосования, сразу после выполнения обязательных процедур, печатает выписку о предварительных результатах голосования, которая отправляется в ЦИК через планшет. При этом следует отметить, что в целях обеспечения прозрачности и надежности предусмотрен и ручной подсчет бюллетеней. Во время подсчета бюллетеней члены комиссии сортируют действительные и недействительные бюллетени и сравнивают полученный результат с данными аппарата. Электронные аппараты не подключены к сети Интернет, и, соответственно, угрозы кибервмешательства не существует. Фото- и видеосъемка в кабине для голосования запрещена. После подсчета будет оформлен протокол голосования, который подпишет председатель комиссии, и далее он будет загружен на сайт ЦИК Грузии, где любой желающий сможет с ним ознакомиться. Что касается данных ЦИК, первые результаты голосования появятся через час -два. А официальные итоги будут опубликованы после подсчета всех голосов и изучения всех жалоб, в том числе в суде. Итоги выборов Предварительные результаты выборов в органы местной власти станут известны уже в ночь на 5 октября. Окончательные итоги ЦИК подведет в ноябре. Победившим в выборах мэра будет считать кандидат, набравший более 50% голосов тех, кто проголосовал на выборах. Если никто из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, через две недели после объявления окончательных итогов выборов состоится второй тур. Участвовать в нем будут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. А вот в каждое сакребуло пройдут те партии, которые набрали в своем городе или районе более 4% голосов избирателей. Что касается мажоритарных кандидатов, то выиграет тот, кто обойдет своих соперников и наберет не менее 40% голосов избирателей.

