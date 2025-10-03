Грузия готова простить Запад за критику закона об "иноагентах" – Папуашвили

https://sputnik-georgia.ru/20251003/gruziya-gotova-prostit-zapad-za-kritiku-zakona-ob-inoagentakh--papuashvili-295190442.html

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Критика Запада в адрес Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" является фарисейством, однако власти страны готовы ее простить и забыть, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Великобритания с 1 июля ввела схему регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS). С 1 октября завершился переходный период, и закон вступил в полную силу. Как отметил спикер парламента, если Грузия профинансирует в Великобритании СМИ или неправительственную организацию, она обязана будет зарегистрироваться в местном реестре иностранного влияния. В то же время финансирование аналогичных проектов в Грузии со стороны Британии расценивается как "большое оскорбление", подчеркнул он. "Что происходит?! У нас что-то не так?! Мы имеем какой-то дефект по сравнению с британцами?! Чем недовольна Британия нами, грузинами?! Это обычное фарисейство, основанное на философии больших и малых", – отметил Папуашвили. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, а также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

