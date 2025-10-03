https://sputnik-georgia.ru/20251003/krupnye-derzhavy-ne-vprave-ukazyvat-nezavisimoy-gruzii--kaladze-ob-otnosheniyakh-s-zapadom-295191023.html

Крупные державы не вправе указывать независимой Грузии – Каладзе об отношениях с Западом

03.10.2025

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грузия готова к дружбе и сотрудничеству с партнерами, однако крупные политические игроки не вправе в поучительном тоне обращаться к независимому и суверенному государству, которое защищает свои интересы, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет. По его словам, независимость и свобода Грузии были завоеваны ценой борьбы и жертв предков, поэтому сегодня они нуждаются в постоянной защите и укреплении. "Как можно воевать с Европой, как можно воевать с Америкой? Но мы никому не позволим говорить с нами, указывая пальцем, и навязывать действия, которые, как мы знаем, губительны для нашей страны и разрушительны для нашей экономики – мы не сделаем этих шагов", – отметил он. Каладзе подчеркнул, что Грузия готова к сотрудничеству с партнерами, но отвергает вмешательство извне. Он напомнил, что разговоры о "глубинном государстве" вызывали насмешки, пока президент США Дональд Трамп не назвал вещи своими именами. По его словам, через неправительственные организации в стране неоднократно пытались устроить революции, что неприемлемо. "Пусть все поймут – и внутри страны, и за ее пределами: истинный хозяин этой страны – его величество грузинский народ. Именно грузинский народ решит, кто должен быть у власти как на центральном, так и на муниципальном уровне", – подчеркнул Каладзе. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

