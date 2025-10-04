https://sputnik-georgia.ru/20251004/barer-na-vyborakh-sakrebulo-tbilisi-preodoleli-4-partii--bolshinstvo-u-gruzinskoy-mechty-295244511.html

Барьер на выборах сакребуло Тбилиси преодолели 4 партии – большинство у "Грузинской мечты"

За бортом осталась партия "Гахария для Грузии", которая получила поддержку лишь 3,192% избирателей 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T22:37+0400

2025-10-04T22:37+0400

2025-10-04T23:26+0400

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Барьер в 4% на выборах в городское собрание (сакребуло) Тбилиси по пропорциональной системе преодолели четыре партии, правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство. По данным ЦИК Грузии, по итогам подсчета 582 участков из 584, "Грузинская мечта" с поддержкой 212 207 голосов набрала 70,179%. "Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста>>>В сакребуло Тбилиси также прошли партии "Сильная Грузия – Лело", набравшая 10, 034% (30 341 голос), "Гирчи" – с 7,488% (22 642 голоса) и "Консерваторы для Грузии" – 4,329% (13 089 голосов). За бортом осталась партия "Гахария для Грузии", которая получила поддержку лишь 3,192% избирателей (9 652 голоса). Между партиями, прошедшими по пропорциональным списком, будут распределены 25 мест в сакребуло, остальные 25 займут кандидаты от "Грузинской мечты", одержавшие победу во всех мажоритарных округах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

