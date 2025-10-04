https://sputnik-georgia.ru/20251004/genprokuratura-gruzii-vozbudila-ugolovnoe-delo-iz-za-napadeniy-na-zhurnalistov-295248102.html

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело из-за нападений на журналистов

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело из-за нападений на журналистов

Sputnik Грузия

Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу" 04.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-04T23:57+0400

2025-10-04T23:57+0400

2025-10-05T00:08+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

выборы

выборы в местные органы власти в грузии

выборы в грузии в объективе sputnik

новости

грузия

происшествия

тбилиси

паата бурчуладзе

ираклий надирадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295245289_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eaa6adf56290509fe5716fd9fc5b5912.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Уголовное дело по статье "Незаконное вмешательство в журналистскую деятельность" возбуждено из-за нападения на журналистов Первого канала и "Имеди" на улице Атонели, сообщает Генпрокуратура Грузии. Протестующие распылили в лица перцовым баллончиком журналисткам двух телеканалов, когда те освещали нападение на здании администрации президента Грузии и последующий разгон протестующих, а также напали на видеооператоров. Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. "Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста>>>Министерство внутренних дел Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организацию группового насилия или участия в нем, а также попытку штурма или блокирования стратегического объекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, новости, грузия, происшествия, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси