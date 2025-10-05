https://sputnik-georgia.ru/20251005/mayya-sandu-podderzhala-besporyadki-v-gruzii-295248555.html

Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Президент Молдавы Майя Санду выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских."Пусть молятся": премьер-министр Грузии об участниках акции протеста>>>В Тбилиси 4 октября на фоне протестов проходили выборы в органы местного самоуправления. Демонстрации переросли в жесткие стычки с полицией в центре столицы. МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков, в том числе о призывах к госперевороту. По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в результате массовых волнений пострадали 14 правоохранителей.Ранее ответственность за произошедшее в Тбилиси грузинский премьер Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза, поскольку, по его словам, представители ЕС поддерживали попытки свержения конституционного строя в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

