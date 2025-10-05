https://sputnik-georgia.ru/20251005/mayya-sandu-podderzhala-besporyadki-v-gruzii-295248555.html
Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии
Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии
Sputnik Грузия
Молдова на вашей стороне, заявила президент митингующим в Грузии 05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T00:23+0400
2025-10-05T00:23+0400
2025-10-05T00:42+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24723/77/247237788_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_1da9c13c7aa39430d89c67876fdaffc4.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Президент Молдавы Майя Санду выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских.

В Тбилиси 4 октября на фоне протестов проходили выборы в органы местного самоуправления. Демонстрации переросли в жесткие стычки с полицией в центре столицы. МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков, в том числе о призывах к госперевороту. По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в результате массовых волнений пострадали 14 правоохранителей.

"Мои мысли с народом Грузии, который защищает свободу и свое европейское будущее. Демократию невозможно заставить молчать. Молдова на вашей стороне", – написала Санду на своей странице в соцсети X.

Ранее ответственность за произошедшее в Тбилиси грузинский премьер Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза, поскольку, по его словам, представители ЕС поддерживали попытки свержения конституционного строя в стране.
тбилиси
молдова
Майя Санду поддержала беспорядки в Грузии
00:23 05.10.2025 (обновлено: 00:42 05.10.2025)
Молдова на вашей стороне, заявила президент митингующим в Грузии
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Президент Молдавы Майя Санду выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских.
В Тбилиси 4 октября на фоне протестов проходили выборы в органы местного самоуправления. Демонстрации переросли в жесткие стычки с полицией в центре столицы. МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков, в том числе о призывах к госперевороту. По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в результате массовых волнений пострадали 14 правоохранителей.
"Мои мысли с народом Грузии, который защищает свободу и свое европейское будущее. Демократию невозможно заставить молчать. Молдова на вашей стороне", – написала Санду на своей странице в соцсети X.
Ранее ответственность за произошедшее в Тбилиси грузинский премьер Ираклий Кобахидзе возложил на посла Евросоюза, поскольку, по его словам, представители ЕС поддерживали попытки свержения конституционного строя в стране.