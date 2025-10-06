https://sputnik-georgia.ru/20251006/kvaratskheliya-mozhet-propustit-match-otborochnogo-etapa-chempionata-mira-protiv-ispanii-295228361.html
Кварацхелия может пропустить матч отборочного этапа чемпионата мира против Испании
Кварацхелия может пропустить матч отборочного этапа чемпионата мира против Испании
Sputnik Грузия
Грузинский футболист получил травму бедра в матче против "Осера" 06.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-06T11:58+0400
2025-10-06T11:58+0400
2025-10-06T11:58+0400
футбол
спорт
новости
грузия
вилли саньоль
хвича кварацхелия
испания
турция
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293121852_0:274:1351:1033_1920x0_80_0_0_f4fb168af3ac6f29719a221fb50f7d81.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия из-за травмы не сможет помочь своему клубу в воскресном матче против "Лилля" из-за травмы, под вопросом его участие в игре отборочного этапа чемпионата мира против Испании, сообщили французские СМИ. Сборная Грузии 11 октября проведет выездной матч против Испании, а 14 октября посетит Турцию. "Хвича Кварацхелия, получивший травму бедра, пропустит не менее 10 дней. Он не сможет сыграть против "Лилля" в воскресенье вечером. Решение о его участии в матчах сборной Грузии пока не принято", – сообщило издание Ici Paris Ile-de-France. При этом Кварацхелия попал в заявку игроков, которых главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал на предстоящие матчи отбора на ЧМ. Грузинский футболист получил травму бедра в матче против "Осера". После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками. На первом – действующий чемпион Европы сборная Испании (6 очков). Расписание оставшихся матчей сборной Грузии: Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
турция
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293121852_0:147:1351:1160_1920x0_80_0_0_5ae9b59810b412b6b5100b2cb25c16a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, новости, грузия, вилли саньоль, хвича кварацхелия, испания, турция, сша
футбол, спорт, новости, грузия, вилли саньоль, хвича кварацхелия, испания, турция, сша
Кварацхелия может пропустить матч отборочного этапа чемпионата мира против Испании
Грузинский футболист получил травму бедра в матче против "Осера"
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия из-за травмы не сможет помочь своему клубу в воскресном матче против "Лилля" из-за травмы, под вопросом его участие в игре отборочного этапа чемпионата мира против Испании, сообщили французские СМИ.
Сборная Грузии 11 октября проведет выездной матч против Испании, а 14 октября посетит Турцию.
"Хвича Кварацхелия, получивший травму бедра, пропустит не менее 10 дней. Он не сможет сыграть против "Лилля" в воскресенье вечером. Решение о его участии в матчах сборной Грузии пока не принято", – сообщило издание Ici Paris Ile-de-France.
При этом Кварацхелия попал в заявку игроков, которых главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал на предстоящие матчи отбора на ЧМ.
Грузинский футболист получил травму бедра в матче против "Осера".
После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками. На первом – действующий чемпион Европы сборная Испании (6 очков).
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии:
11 октября, Испания–Грузия;
14 октября, Турция–Грузия;
15 ноября, Грузия–Испания;
18 ноября, Болгария–Грузия.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.