Кварацхелия может пропустить матч отборочного этапа чемпионата мира против Испании

Sputnik Грузия

Грузинский футболист получил травму бедра в матче против "Осера" 06.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия из-за травмы не сможет помочь своему клубу в воскресном матче против "Лилля" из-за травмы, под вопросом его участие в игре отборочного этапа чемпионата мира против Испании, сообщили французские СМИ. Сборная Грузии 11 октября проведет выездной матч против Испании, а 14 октября посетит Турцию. "Хвича Кварацхелия, получивший травму бедра, пропустит не менее 10 дней. Он не сможет сыграть против "Лилля" в воскресенье вечером. Решение о его участии в матчах сборной Грузии пока не принято", – сообщило издание Ici Paris Ile-de-France. При этом Кварацхелия попал в заявку игроков, которых главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал на предстоящие матчи отбора на ЧМ. Грузинский футболист получил травму бедра в матче против "Осера". После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками. На первом – действующий чемпион Европы сборная Испании (6 очков). Расписание оставшихся матчей сборной Грузии: Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

