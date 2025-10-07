Какой сегодня церковный праздник: 7 октября 2025

https://sputnik-georgia.ru/20251007/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-oktyabrya-2025-295274486.html

По православному церковному календарю 7 октября отмечают день памяти cвятых Феклы, Коприя, Стефана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ПервомученицаПо церковному календарю 7 октября поминают первомученицу равноапостольную Феклу, жившую в I веке.Родилась будущая cвятая в знатной и богатой семье в Иконии. Дева была очень красива, и в 18 лет была уже обручена. Услышав как-то проповедь первоверховного апостола Павла, она решила посвятить себя Господу и отказалась от замужества.Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням >>>Мать, не считаясь с решением Феклы, принуждала ее к замужеству, а жених пожаловался правителю на cвятого Павла и несговорчивую невесту. Апостола посадили в темницу, а дева, сбежав из дома, подкупила стражу и три дня, сидя у ног учителя, внимала благодатным словам cвятого.Деву насильно вернули домой, а первоверховного изгнали из города. Когда материнские слезы не смогли убедить нерадивую дочь, мать потребовала ее смерти. Деву приговорили к сожжению, и она бесстрашно с именем Господа на устах пошла на казнь. В этот момент хлынул ливень и огонь погас, а палачи в ужасе разбежались.Фекла отыскала cвятого Павла, который молился о ее спасении вместе с учениками, и прошла, благовествуя до самой Антиохии, где подвижницу вновь осудили на смерть. Но ни одна из пыток cвятой не нанесла вреда, и правитель города, испугавшись, отпустил деву на свободу.Фекла с благословения cвятого Павла поселилась в окрестностях Селевкии Исаврийской, где и прожила, проповедуя Евангелие, до глубокой старости. Многих язычников праведница за свою жизнь привела к истинной вере, помогая и исцеляя всех приходивших к ней за помощью.Языческие жрецы, обозленные на подвижницу, подослали к ней наемных убийц, но Фекла стала молиться Господу, и ближайшая гора, расступившись, скрыла ее в себе.КоприйПо церковному календарю 7 октября поминают преподобного Коприя.Новорожденным будущего cвятого нашли иноки монастыря преподобного Феодосия в Палестине. Младенца мать оставила на куче перегноя (по-гречески – "коприа"), спасаясь от преследования агарян во время набега.Иноки, подобрав новорожденного, назвали Коприем. Выкормив младенца козьим молоком, монахи воспитали его в своей обители. Коприй, впоследствии приняв иноческий постриг, всю свою жизнь провел в родной обители.Преподобный, достигнув высоты добродетелей и дара чудотворений, мирно скончался в 530 году. Ему было 90 лет.Стефан ПервовенчанныйПо церковному календарю 7 октября поминают преподобного Стефана, первого правителя Сербии, венчавшегося королевским венцом на царство.Родился будущий король в семье cвятых Стефана Неманя (Симеона) и Анны (Анастасии). Он правил Сербией в 1196-1228 гг. Венчал его на царство родной брат – святитель Савва.Молитва Матроне о здравии и исцелении: как правильно молиться >>>Старший брат Вукан боролся со Стефаном за трон и за власть над страной, но святитель Савва примирил братьев перед нетленными мощами их отца. Совместными усилиями они заложили материальную и духовную основу православия в Сербии.В конце жизни Стефан стал монахом. Он принял постриг от святителя Саввы с именем Симеон и мирно скончался.ИмениныПо церковному календарю 7 октября именины отмечают Фекла, Авраам, Антон, Андрей, Василий, Владислав, Виталий, Галактион, Давид, Никандр, Павел, Сергей, Степан и Спиридон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

