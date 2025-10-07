https://sputnik-georgia.ru/20251007/pochemu-vlasti-rossii-armenii-i-azerbaydzhana-ne-pozdravili-vlast-gruzii-s-pobedoy-295286257.html

Почему власти России, Армении и Азербайджана не поздравили власть Грузии с победой?

Почему власти России, Армении и Азербайджана не поздравили власть Грузии с победой?

Sputnik Грузия

Гендиректор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на... 07.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-07T20:00+0400

2025-10-07T20:00+0400

2025-10-07T20:00+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

политика

грузия

аналитика

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295217234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc397951832775f65b56f8211a805951.jpg

В Тбилиси и не только в Тбилиси заметили, что в сентябре на традиционной церемонии присуждения звания "Почетный тбилисец" по случаю праздника "Тбилисоба", точнее – во время присуждения этого звания Зурабу Абашидзе, его представили как первого представителя Грузии в НАТО, умолчав, что он был послом России в Грузии и спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией. В то же время Грузия пока отказывается рассмотреть план по урегулированию отношений с Россией. В Тбилиси и не только в Тбилиси заметили, что на прошедших 4 октября выборах местного самоуправления в Сакребуло (городское собрание) самого большого в Грузии Тбилисского муниципалитета ни власть и ни оппозиция не представили ни одного этнического армянина и азербайджанца, которые составляют около 20% процентов населения Тбилиси. Кто спорит – вмешательство других стран в процесс любых выборов в стране является недопустимым вмешательством во внутренние дела государства. Такое вмешательство осуществили Евросоюз, Великобритания и группа лоббистов радикальной оппозиции и лично экс-правящей партии бывшего президента, ныне осужденного гражданина Украины Михаила Саакашвили в Конгрессе США. Но после выборов среди соседей и государств, считающих себя дружественными, принято поздравлять победивших. Тем более удивительно молчание со стороны Еревана и Баку, потому что "Грузинская мечта" победила не только на выборах – власть Грузии 4 октября предотвратила государственный переворот, мятеж и продолжает обезвреживать путчистов-террористов. Но власти Армении и Азербайджана не должны были поздравить власти Грузии в связи с этим, хотя в эти дни граждане Грузии в качестве положительного примера приводили президента Турции Эрдогана, который подавил мятеж и спас страну. Что касается Москвы, то между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, власти Грузии оппозиция и без того заклеймила "русской", "марионетками Кремля". Поэтому я неоднократно просил московских спикеров перестать хвалить грузинские власти, что потом выходит ей боком. Наверное, я был услышан, а еще по причинам, указанным в начале данной публикации, российская власти не поздравила грузинскую с двойной победой – на выборах и над террористами-русофобами, которых не поддержал грузинской народ. Зато поддержал Евросоюз и Украина, приславшая им оружие и взрывные устройства. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20251007/uroki-tbilisskogo-evromaydana---gruziya-sostoyalas-kak-gosudarstvo-295285997.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

политика, грузия, аналитика, колумнисты