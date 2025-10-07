https://sputnik-georgia.ru/20251007/uroki-tbilisskogo-evromaydana---gruziya-sostoyalas-kak-gosudarstvo-295285997.html

Уроки тбилисского "Евромайдана" – Грузия состоялась как государство

Уроки тбилисского "Евромайдана" – Грузия состоялась как государство

Sputnik Грузия

Гендиректор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили

В предшествующих 4 октября 2025 года публикациях подробно разъяснял, почему "Октябрьская революция" в Грузии не пройдет, однако провалившаяся попытка государственного переворота в Грузии выявила и другие обстоятельства, которые должны стать руководством для дальнейших действий правительства "Грузинской мечты" – правящей с 2012 года партии, лидером, основателем и почетным председателем которой является миллиардер Бидзина Иванишвили. Сегодня уже можно открыто сказать, что очень многие в Грузии и большинство за рубежом, даже среди соседей по Южному Кавказу, ставили на радикалов, были уверены в победе радикальной оппозиции – свержении "слабой" власти "Грузинской мечты". Однако они крупно просчитались, несмотря на недостатки исполнительной, законодательной и местных властей в Грузии, главными из которых являются: 1 – евроатлантический курс; 2 – отказ рассмотреть имеющийся план по урегулированию отношений с Россией; 3 – коррупция, власть "Грузинской мечты" оказалась сильной, сработала и продолжает действовать безошибочно. В результате сегодня даже у врагов Грузии и злопыхателей "Грузинской мечты" не должно оставаться сомнений в том, что Грузия – состоявшееся государство, "established state", а не "failed state". Подтвердилось, насколько верным решением было назначение нового премьер-министра, министра ВД и руководителя СГБ, которые раскрыли и заранее обезвредили план вооруженного захвата власти, учитывающего как можно больше человеческих жертв. Но прежде всего продемонстрировали всему миру истинное лицо радикальной оппозиции – террористов-нацистов, ломающих ограду президентского дворца с целью захвата, разжигающих керосином "ку-клукс-клановские" костры в центре столицы и закидывающих полицейских булыжниками, некоторые из которых находятся сегодня на аппарате ИВЛ. Подтвердилось, насколько непрофессионально работают проправительственные телекомпании, в первую очередь "Имеди" и "Общественный вещатель", которые, точно так же как и оппозиционные "Пирвели" и "Формула", просто транслировали процесс попытки госпереворота, ограничиваясь описанием происходящего за полным отсутствием критического подхода.Также подтвердилось, насколько ошибочна их редакционная политика по отношению к России как к главному врагу Грузии и освещение войны на Украине в унисон с украинскими медиа. Даже за несколько минут до начала "несостоявшейся революции" в эфире одной из телекомпаний гостила сомнительная личность, которой незаслуженно создают ореол героя – борца с Россией, на которую он указывал как на врага, намекая, что революцию в Грузии готовит не Запад, а Москва! А после провала "революции" вышеуказанные телекомпании вновь практиковали вредный пиар "Сам дурак", в ответ обвиняя оппозицию в "большей пророссийскости" и называя ее лидера, давно потерявшего былой голос, оперного баса Паату Бурчуладзе "любимым певцом Путина". Поэтому эти телекомпании не пользуются доверием у зрительской аудитории, а физические оскорбления их журналистов, которых оппозиционеры называют "русскими" и которым уже небезопасно появляться в эпицентре событий, являются результатом их беспринципности. Власть и медиа, которые сегодня правильно критикуют "западных друзей" Грузии, а вчера пропагандировали курс на вступление в НАТО и участие грузинского контингента в операциях в Афганистане, должны хотя бы словесно признать свои ошибки, перестать оправдываться перед русофобской оппозицией в том, что они не русофилы, и, наконец, признать, что курс на вступление в Евросоюз был ошибкой. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

