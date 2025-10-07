Сборная Грузии начала подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
© Georgia national football teamФутболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
© Georgia national football team
Подписаться
После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам чемпионата мира в испанском городе Аликанте, первая тренировка команды состоится 7 октября, сообщили в Федерации футбола.
© Georgia national football teamФутболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
Футболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
© Georgia national football team
Команда Вилли Саньоля встретится с Испанией в Эльче 11 октября, а 14 октября – с Турцией в Измите.
Защитник сборной Грузии и немецкого "Нюрнберга" Лука Лочошвили не сыграет против Испании из-за перебора желтых карточек, но сможет помочь команде в матче против Турции.
© Georgia national football teamФутболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
Футболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
© Georgia national football team
В заявке не оказалось травмированного полузащитника Георгия Чакветадзе, который пропустил оба сентябрьских матча. В отличие от первых двух встреч квалификации, команде сможет помочь центральный полузащитник Отар Китеишвили.
На сборы приехал вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия, который залечивает травму и пропустил две две последние игры в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.
© Georgia national football teamФутболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
Футболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
© Georgia national football team
Сборная Грузии:
Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили (ПАОК, Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори);
Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Лаша Двали ("ЦСКА 1948", Болгария), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Ива Гелашвили ("Пансераикос", Греция).
© Georgia national football teamФутболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
Футболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
© Georgia national football team
Полузащита и нападение: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Нодар Ломинадзе ("Эшторил", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Метц", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания).
© Georgia national football teamФутболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
Футболисты сборной Грузии начали подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции
© Georgia national football team
После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками. На первом – действующий чемпион Европы сборная Испании, 6 очков.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии:
11 октября, Испания-Грузия
14 октября, Турция-Грузия
15 ноября, Грузия-Испания
18 ноября, Болгария-Грузия.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.