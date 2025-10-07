https://sputnik-georgia.ru/20251007/sbornaya-gruzii-nachala-podgotovku-k-matcham-otbora-na-chm-2026-protiv-ispanii-i-turtsii-295279117.html

Сборная Грузии начала подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции

Сборная Грузии начала подготовку к матчам отбора на ЧМ-2026 против Испании и Турции

После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками 07.10.2025

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам чемпионата мира в испанском городе Аликанте, первая тренировка команды состоится 7 октября, сообщили в Федерации футбола. Команда Вилли Саньоля встретится с Испанией в Эльче 11 октября, а 14 октября – с Турцией в Измите. Защитник сборной Грузии и немецкого "Нюрнберга" Лука Лочошвили не сыграет против Испании из-за перебора желтых карточек, но сможет помочь команде в матче против Турции. В заявке не оказалось травмированного полузащитника Георгия Чакветадзе, который пропустил оба сентябрьских матча. В отличие от первых двух встреч квалификации, команде сможет помочь центральный полузащитник Отар Китеишвили. На сборы приехал вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия, который залечивает травму и пропустил две две последние игры в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Сборная Грузии: Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили (ПАОК, Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори); Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Лаша Двали ("ЦСКА 1948", Болгария), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Георгий Гочолеишвили ("Гамбург", Германия), Саба Гогличидзе ("Удинезе", Италия), Ива Гелашвили ("Пансераикос", Греция). Полузащита и нападение: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Владимир Мамучашвили ("Торпедо", Кутаиси), Нодар Ломинадзе ("Эшторил", Португалия), Георгий Цитаишвили ("Метц", Франция), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания). После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками. На первом – действующий чемпион Европы сборная Испании, 6 очков. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии: Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

