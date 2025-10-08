https://sputnik-georgia.ru/20251008/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-oktyabrya-2025-295289321.html

Какой сегодня церковный праздник: 8 октября 2025

8 октября отмечают день памяти cвятых Евфросинии, Пафнутия, Сергия и других 08.10.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Евфросиния АлександрийскаяПо церковному календарю 8 октября поминают преподобную Евфросинию, жившую в V веке.Родилась будущая cвятая в богатой и знатной семье в Александрии. Мать Евфросинии рано умерла. Единственную дочь воспитывал отец Пафнутий, благочестивый христианин. Духовным наставником Пафнутия был настоятель монастыря, который он часто посещал.Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням >>>Когда деве исполнилось 18 лет, Пафнутий направился к своему наставнику в обитель, чтобы получить благословение на предстоящий брак дочери. Но Евфросиния стремилась к другой жизни. Приняв постриг от инока-странника, она хотела жить в уединении и молитве. Тайно покинув отчий дом, она поступила в мужскую обитель, опасаясь, что в женской отец ее обнаружит.В монастыре, который Евфросиния посещала с отцом с детства, деву, переодетую в мужскую одежду и назвавшую себя евнухом Измарагдом, не узнали. Святая 38 лет провела в уединенной келье в трудах, посте и молитве, и достигла высокого духовного совершенства.Пафнутий, скорбящий о потере любимой дочери, находил духовное утешение у инока Измарагда, с которым не раз беседовал по совету настоятеля.Преподобная перед кончиной открыла свою тайну отцу и попросила, чтобы к погребению ее тела никто, кроме него, не готовил. Пафнутий, похоронив дочь, роздал все свое имущество нищим и принял монашество. В келье Евфросинии он прожил десять лет, вплоть до своей кончины.Святые мученикиПо церковному календарю 8 октября поминают святого Пафнутия и с ним 546 мучеников, пострадавших при правлении Диоклетиана (284-305).Пафнутий, происходивший из Египта, подвизался в пустыне. Правитель Ариан во время преследования христиан приказал привести подвижника к нему. Не дожидаясь посланных, святой сам явился к правителю и, исповедовав перед ним Христову веру, был осужден.Воины Дионисий и Каллимах, пытавшие святого, уверовали в Спасителя, видя, как Божья сила хранит мученика. За это их обезглавили. Пафнутий, брошенный в темницу, обратил к истинной вере 40 заключенных – всех их сожгли.После освобождения Пафнутий утвердил в вере многих христиан. Все они приняли мученическую смерть (всего 546 человек). А святого после многочисленных попыток убить по приказу Диоклетиана распяли на финиковом дереве.Игумен РадонежскийПо церковному календарю 8 октября отмечают память Преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, наиболее почитаемого из русских святых, чудотворца всея Руси.Сергий Радонежский – подвижник, преобразователь монашества в северной и центральной Руси. Как мудрый политик, он стремился к урегулированию раздоров и сплочению русских земель.Великий угодник Божий дожил до глубокой старости. Узнав о дне своей смерти за полгода, он призвал к себе братию и благословил преподобного Никона на игуменство.Святой Сергий преставился мирно в 1392 году. Накануне преподобный, призвав братию в последний раз, заповедал им прежде всего хранить строго чистоту православной веры.ИмениныПо церковному календарю 8 октября именины отмечают Евфросиния, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Пафнутий, Роман, Сергей и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

