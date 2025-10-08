https://sputnik-georgia.ru/20251008/pozornoe-zayavlenie-reaktsiya-gruzii-na-kritiku-obse-o-besporyadkakh-v-den-vyborov-295294830.html

Позорное заявление: реакция Грузии на критику ОБСЕ о беспорядках в день выборов

Позорное заявление: реакция Грузии на критику ОБСЕ о беспорядках в день выборов

Sputnik Грузия

Вечером 4 октября после завершения голосования на муниципальных выборах участники акции протеста попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив о... 08.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-08T16:06+0400

2025-10-08T16:06+0400

2025-10-08T16:06+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

майя битадзе

паата бурчуладзе

обсе

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Призывы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ к грузинским властям уважать права человека и не преследовать участников беспорядков, тогда как эти лица, по сути, пытались осуществить государственный переворот, являются позорными, заявила депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе. БДИПЧ выразило обеспокоенность насильственными протестами, последовавшими после муниципальных выборов 4 октября, и призвало власти страны уважать права на мирные собрания и свободу выражения мнений, а также обеспечить безопасную и свободную работу гражданского общества. По ее словам, если бы попытка насильственного переворота произошла в одной из европейских столиц, ОБСЕ наверняка выступила бы с официальным заявлением, тогда как в случае с Грузией организация подает противоречивые сигналы.Вечером 4 октября после завершения голосования на муниципальных выборах участники акции протеста попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив о "передаче власти народу". Правоохранители применили спецсредства и водометы, в результате чего пострадали 25 сотрудников полиции. На данный момент все пять организаторов акции – Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе – находятся в предварительном заключении. Остальные участники ждут либо предъявления обвинений, либо избрания меры пресечения. Что сказано в заявлении ОБСЕ/БДИПЧ В заявлении БДИПЧ отмечается, что в последние месяцы мирные протестующие, правозащитники и представители оппозиции подвергались задержаниям, судебным преследованиям и штрафам за реализацию своих прав, что противоречит международным стандартам в области прав человека. "Власти обязаны выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ и международного права, включая уважение права на мирные собрания", – заявила директор БДИПЧ Мария Телалиан. Также бюро отметило, что недавно принятое законодательство, ограничивающее работу неправительственных организаций, продолжает нарушать их права на свободу объединений, собраний и выражения мнений. В прошлом году БДИПЧ в юридическом заключении выразило серьезные опасения по поводу так называемого закона об "иноагентах" и рекомендовало его отмену. Бюро выразило сожаление в связи с тем, что приглашение для наблюдения за местными выборами было направлено к миссии менее чем за месяц до голосования, что лишило граждан и институты страны возможности получить объективную и всестороннюю оценку выборов. БДИПЧ напомнило, что государства-участники ОБСЕ признают важность гражданского общества для демократии и обязуются обеспечивать пространство для полноценного и равноправного политического участия. В рамках своего мандата бюро подтвердило готовность сотрудничать с Грузией и поддерживать ее в реализации обязательств по верховенству права, правам человека и основным свободам, включая право на мирные собрания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251008/po-delu-o--shturme--administratsii-prezidenta-gruzii-zaderzhany-23-cheloveka--295292225.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, майя битадзе, паата бурчуладзе, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия