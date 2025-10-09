https://sputnik-georgia.ru/20251009/gruzinskaya-mechta-otvetila-na-kritiku-amerikanskikh-senatorov-295311731.html

"Грузинская мечта" ответила на критику американских сенаторов

"Грузинская мечта" ответила на критику американских сенаторов

Sputnik Грузия

В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и... 09.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-09T15:55+0400

2025-10-09T15:55+0400

2025-10-09T15:55+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

сша

вашингтон

джо байден

дональд трамп

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23794/15/237941537_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_6278701048318a19b57ad35bb3de7436.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин действуют против интересов Грузии и проявляют особую агрессию к стране, оба они представляют "глубинное государство", цель которого – привести к власти в Грузии зависимых политиков, готовых выполнять внешние указания, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе.Председатель комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш и ведущий член комитета Джин Шахин ранее прокомментировали политическую ситуацию в Грузии и события, последовавшие после местных выборов 4 октября. Они призвали администрацию Дональда Трампа учесть последние шаги грузинского правительства, прежде чем принимать решение о пересмотре двусторонних отношений. "Они проявляют особую агрессию по отношению к нашей стране. Поэтому ни одно их слово не имеет никакой ценности – ни для грузинского общества, ни для представителей “Грузинской мечты”. Их заявления целенаправленно направлены против интересов Грузии", – заявил Гордуладзе. По его словам, именно этого добивается "глубинное государство" – привести к власти в Грузии агентуру, которая будет безоговорочно выполнять внешние указания. В свою очередь генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия поддерживает Дональда Трампа в его борьбе против "глубинного государства" и надеется на его успех. Он также подчеркнул готовность начать отношения с США с "чистого листа", чтобы построить взаимное и равноправное партнерство. "Это наш посыл, наши отношение и желание – перезагрузить отношения, чтобы выстроить дружбу и партнерство. И, разумеется, это должно быть взаимным, а не односторонним", – заявил Каладзе. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251008/chislo-zaderzhannykh-po-delu-o-shturme-administratsii-prezidenta-gruzii-vyroslo-do-35--295306662.html

тбилиси

сша

вашингтон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, сша, вашингтон, джо байден, дональд трамп, каха каладзе