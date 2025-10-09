https://sputnik-georgia.ru/20251009/kaladze-trebovanie-enp-o-sanktsiyakh-protiv-gruzinskikh-vlastey--primer-dvoynykh-standartov-295312018.html

Каладзе: требование ЕНП о санкциях против грузинских властей – пример двойных стандартов

Каладзе: требование ЕНП о санкциях против грузинских властей – пример двойных стандартов

Sputnik Грузия

Каха Каладзе объяснил, почему европейская партия борется и требует ввести санкции в отношении основателя правящей партии и почетного председателя Бидзины... 09.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-09T16:56+0400

2025-10-09T16:56+0400

2025-10-09T16:56+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

бидзина иванишвили

европейская народная партия

сша

джо байден

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291593931_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_88a3fd94b4345081341c1862732857a1.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Требование Европейской народной партии о санкциях в отношении представителей грузинской власти – это пример двойных стандартов, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Европейская народная партия (ЕНП) выступила с заявлением в связи с событиями в Грузии в день выборов 4 октября, когда власти пресекли попытку штурма резиденции президента. В рамках расследования уголовного дела уже задержаны 35 человек. ЕНП призвала Европейский союз ввести санкции против тех, кто подрывает верховенство закона и права человека в Грузии. По его словам, грузинский народ осознал, у кого какие интересы в отношении Грузии. Он также объяснил, почему вышеупомянутая партия борется и требует ввести санкции в отношении основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. "Своим сильным характером он показал, насколько важны интересы родины, поэтому не стоит удивляться, что сегодня они борются именно с Бидзиной Иванишвили", – отметил Каладзе. Запад против Иванишвили Часть оппонентов власти и представителей гражданского общества давно называют Бидзину Иванишвили "серым кардиналом" грузинской политики. Иванишвили в период правления "Грузинской Мечты" (ГМ) дважды уходил из политики и возвращался обратно. Эти возвращения совпадали с падением рейтингов правящей силы и внутрипартийным кризисом. С 2023 года он является почетным председателем, что позволяет ему выйти из "тени" и открыто участвовать в утверждении кандидатов на политические должности, формирований партийной повестки. Официально Запад не реагировал на критику Иванишвили, хотя грузинский миллиардер ни раз утверждал о введении неформальных санкций против него. Примером служил скандал со счетами в швейцарском банке Credit Suisse в Швейцарии. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами. Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т.н. "второго фронта". В конце ноября и в начале декабря 2024 года по Тбилиси пронеслась волна насильственных протестов, которые привели к разгонам и арестам. Запад отреагировал введением санкций против официальных сил. Украина среагировала первой, за ней последовали США, Литва, Латвия и Эстония. Первые две ввели финансовые ограничения, страны Прибалтики ограничились запретом на въезд. Официальная причина – насилие против "мирных протестующих", преследование политических оппонентов, отказ от расследования правонарушений, а также, по заверению администрации экс-президента США Джо Байдена "прямое или косвенное участие, или попытку участия в действиях, которые подрывают демократические процессы или институты в США или за рубежом, от имени или в интересах правительства России, прямо или косвенно...". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251001/gruziya-idet-po-ostriyu-nozha--ivanishvili-o-vyzovakh-i-ispytaniyakh-pered-vyborami-295165973.html

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, бидзина иванишвили, европейская народная партия, сша, джо байден