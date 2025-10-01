https://sputnik-georgia.ru/20251001/gruziya-idet-po-ostriyu-nozha--ivanishvili-o-vyzovakh-i-ispytaniyakh-pered-vyborami-295165973.html

Грузия идет по острию ножа – Иванишвили о вызовах и испытаниях перед выборами

Грузия идет по острию ножа – Иванишвили о вызовах и испытаниях перед выборами

Sputnik Грузия

Иванишвили заявил, что сегодня давление на Грузию усилилось и атаки на ее суверенитет стали жестче, но теперь они исходят не от внутренних предателей, а... 01.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-01T12:52+0400

2025-10-01T12:52+0400

2025-10-01T12:52+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

бидзина иванишвили

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/01/295165745_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_2109ef86bef782615d41429949fe5035.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в открытом письме назвал 1 октября символом единства в современной истории Грузии и предупредил о попытках внутренних и внешних сил дестабилизировать страну накануне выборов в органы местного самоуправления 4 октября. Открытое письмо Иванишвили приурочено к очередной 13-й по счету годовщине победы на парламентских выборах над "Единым национальным движением". Выборы 1 октября 2012 года выиграла коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда она распалась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". "Первое октября для современной Грузии стало символом единства, достоинства и победы добра над злом! 1 октября 2012 года занимает особое, заслуженное место рядом с величайшими победами многовековой истории Грузии, поскольку этот день в новейшей 35-летней истории независимости страны стал важнейшим водоразделом, с одной стороны, между авторитаризмом, подчинением внешним интересам, страхом и террором, а с другой – демократией, верностью национальному суверенитету и свободе!" – говорится в письме. Иванишвили отметил, что 1 октября – это заслуга всего грузинского народа, который, опираясь на традиции, ценности и верность предкам, никогда не склонялся перед врагами. По его словам, в решающие моменты истории грузины всегда умели отличить добро от зла и становились на сторону свободы, справедливости, взаимного уважения, любви, достоинство и независимости. Иванишвили подчеркнул, что за 13 лет идеалы 1 октября 2012 года остаются основой работы правящей команды, а главным судьей их деятельности является народ, которого невозможно обмануть пропагандой или обещаниями. Он отметил, что вместе с гражданами власть стремится к благополучию, независимости и укреплению суверенитета, хотя на пути стоят силы, распространяющие радикализм и вражду. По его словам, несмотря на попытки оппозиции, за годы правления "Грузинской мечты" страна добилась заметных результатов: удалось сохранить мир и улучшить ситуацию во всех сферах, что подтверждают международные рейтинги и доверие народа. "Прошедшие 13 лет – логичное продолжение нашей многовековой истории. В 2012 году мы не просто выжили, но и победили, но если мы не будем бережно относиться к завоеванной свободе, мы потеряем все, что строили многие годы!" – отметил Иванишвили. По его словам, история Грузии всегда была историей борьбы за выживание, независимость, создание сильного государства и сохранение родины, языка и веры. Как отметил Иванишвили, сегодня эта борьба продолжается, но уже с новыми вызовами и иными врагами, а главная линия противостояния теперь проходит через защиту мира и стабильности, что является единственным путем к развитию, процветанию и объединенной стране. Иванишвили признал, что за 13 лет у власти не обошлось без ошибок, но они не носили критического характера и были исправимы. По его словам, самым тяжелым ударом стала измена некоторых бывших членов команды, которые поставили личные интересы и влияние внешних сил выше интересов страны и народа, чем создали угрозу возвращения зависимых от чужих интересов сил. Он отметил, что именно благодаря поддержке общества и постоянной бдительности "Грузинская мечта" сумела выдержать испытания, разоблачить предателей и показать, что за их действиями стояли внешние интересы. Иванишвили добавил, что сегодня давление на Грузию усилилось, и атаки на ее суверенитет стали жестче, но теперь они исходят не от внутренних предателей, а напрямую от внешних врагов. Иванишвили заявил, что хотя их агенты внутри страны, широко разбросанные по оппозиционным партиям и НПО, сегодня выглядят ослабленными, все же необходимо ясно осознавать, какие силы пытаются подчинить Грузию чужим интересам. По его словам, внешним игрокам несложно менять одни партии, лидеров или телеканалы на другие, выводить на авансцену новых политиков и экспертов, даже если прежние уже уличены во лжи. Однако, подчеркнул он, грузинское общество стало более зрелым – теперь оно слушает идеи, анализирует их и делает логические выводы, и для народа истинным авторитетом является не имя или титул, а сама правда. Иванишвили отметил, что главным достижением "Грузинской мечты" за 13 лет стало умение трезво и правильно оценивать события. Он подчеркнул, что вместе с обществом команда сумела выработать способность называть вещи своими именами и разоблачать ложные нарративы. "Вместе с обществом мы успешно нейтрализовали навязанную псевдолиберальную идеологию, которая выставляла преступный режим в свете демократии, а истинно демократическую власть – как диктатуру. Сегодня мы не ошибаемся в качественной оценке того, кто друг, а кто – враг. Мы ясно поняли, что ни одна внешняя сила не борется за нашу помощь: у каждого свои интересы и мотивы", – отметил он. При этом Иванишвили подчеркнул, что Грузия открыта для партнерства, но только на условиях, которые не ослабляют ее суверенитет. "Мы твердо стоим на позиции, что партнерство и дружба должны быть взаимными", – отметил он. При этом он предупредил, что на предстоящих выборах в органы местного самоуправления внутренние и внешние враги видят возможность посеять хаос, совершить государственный переворот и реализовать свои цели. Однако, как отметил Иванишвили, их поддержка падает, а государственные институты стали сильнее, поэтому у оппонентов остается лишь путь к радикализации. "В этой ситуации 4 октября у нас есть шанс еще раз показать всем, что наша борьба сегодня – это приход на избирательные участки, свободный выбор, сохранение мира и стабильности", – отметил Иванишвили. По его словам, это шанс мирно закрепить победу 2012 года, оставить радикализм и вражду в прошлом и сосредоточиться на развитии, повышении благосостояния, искоренении нищеты, укреплении суверенитета и мирном объединении страны. В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20250218/filantrop-politik-oligarkh--put-samogo-bogatogo-gruzina-bidziny-ivanishvili-292142769.html

https://sputnik-georgia.ru/20250911/gruzinskaya-mechta-nezadolgo-do-vyborov-lidiruet-v-oprose-gorbi--reaktsiya-vlastey-294899445.html

https://sputnik-georgia.ru/20240201/gruziya-smogla-sokhranit-mir-i-bezopasnost-pri-premere-garibashvili--glava-parlamenta-286029066.html

https://sputnik-georgia.ru/20250517/evropeyskie-lidery-osoznayut-neobkhodimost-kommunikatsii-s-gruziey--kobakhidze-293403532.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, бидзина иванишвили, тбилиси