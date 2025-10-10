https://sputnik-georgia.ru/20251010/bez-yamala-uilyamsa-i-olmo--sanol-otsenil-shansy-gruzii-pered-matchem-s-ispaniey-295330311.html
Без Ямала, Уильямса и Ольмо – Саньоль оценил шансы Грузии перед матчем с Испанией
Без Ямала, Уильямса и Ольмо – Саньоль оценил шансы Грузии перед матчем с Испанией
В сборной отличная атмосфера. Китеишвили и Кварацхелия залечили травмы и смогут помочь команде, заявил главный тренер 10.10.2025
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сборная Испании подошла к матчу отбора чемпионата мира против Грузии с травмированными лидерами, но когда играешь против команды такого уровня, об этом меньше всего стоит думать, заявил главный тренер национальной команды Вилли Саньоль на пресс-конференции.
Матч сборных Испании и Грузии состоится 11 октября и начнется в 22:45 по тбилисскому времени.
"В составе сборной Испании много травмированных футболистов, но когда играешь против команды такого уровня, об этом меньше всего стоит думать – у них на каждой позиции есть по нескольку игроков высочайшего класса", – сказал Саньоль.
По словам французского наставника, в сборной отличная атмосфера. Китеишвили и Кварацхелия залечили травмы и смогут помочь команде.
"Что касается Хвичи Кварацхелии, я лично общался с "Пари Сен-Жермен". Он не играл в последних двух матчах, и это решение было полностью оправданным. В целом я доволен его физическим состоянием. Будет ли он в стартовом составе? В современном футболе травмы – обычное дело, поэтому окончательное решение примем после заключения врачей", – сказал Саньоль.
Он также добавил, что ему как футбольному болельщику хотелось бы, чтобы Ламин Ямал скорее вернулся на поле.
По словам нападающего сборной Георгия Микаутадзе, футболисты знают, что будет сложно, но сборной нужны очки, чтобы попасть на чемпионат мира.
"Все с нетерпением ждут предстоящих матчей. Меня тепло приняли после перехода в "Вильярреал", все хорошо. Мы сделаем все возможное, чтобы набрать шесть очков", – рассказал Микаутадзе.
Спустя три дня после матча с Испанией Грузия сыграет с командой Турции в Измите.
После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками. На первом – действующий чемпион Европы сборная Испании, 6 очков.
Сборные Грузии и Испании встречались между собой восемь раз. В семи матчах сильнее была Испания. Для сравнения, Испания забила 23 гола, а Грузия – один.
При этом самое крупное поражение Грузия потерпела в 2023 году в матче отбора на чемпионат Европы – 1:7.
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии:
11 октября, Испания-Грузия
14 октября, Турция-Грузия
15 ноября, Грузия-Испания
18 ноября, Болгария-Грузия.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.