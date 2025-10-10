https://sputnik-georgia.ru/20251010/gruziyu-ne-poluchitsya-razdavit-kaladze-ob-otnosheniyakh-s-evrosoyuzom-295322381.html

Грузию не получится "раздавить": Каладзе об отношениях с Евросоюзом

Грузию не получится "раздавить": Каладзе об отношениях с Евросоюзом

Sputnik Грузия

Каладзе подчеркнул, что, несмотря на давление, правительство последовательно выполняет обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и реализует все... 10.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-10T12:52+0400

2025-10-10T12:52+0400

2025-10-10T12:58+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

каха каладзе

тбилиси

ираклий кобахидзе

украина

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286565731_0:117:2048:1270_1920x0_80_0_0_fad86589389d6efdf9a75df602c8eacb.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Власти Грузии заявляют о готовности перезагрузить отношения с Евросоюзом, но при условии, что сотрудничество будет строиться на равноправии и взаимном уважении, без давления со стороны Брюсселя, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Западные страны продолжают критиковать грузинские власти за "откат демократии" и "антизападную риторику". В Тбилиси же считают, что напряженность вызвана недовольством Запада позицией Грузии по конфликту на Украине и стремлением правительства отстаивать государственный суверенитет. По его словам, на протяжении длительного времени Запад оказывает давление на Грузию, выдвигая различные ультиматумы. Сначала страну, отметил он, шантажировали статусом кандидата в ЕС, затем манипулировали темой открытия переговоров, а теперь – вопросом визовой либерализации. Каладзе подчеркнул, что, несмотря на давление, правительство последовательно выполняет обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и реализует все необходимые реформы на пути евроинтеграции. "Они просто раздражены и обезумели от того, что грузинский народ победил то зло, которое боролось против грузинского государства – как на парламентских выборах, так и на выборах органов местного самоуправления", – заявил Каладзе. Он добавил, что главными ценностями для Грузии остаются независимость, суверенитет и свобода, за сохранение которых стране приходится ежедневно бороться. "Когда какой-либо европейский бюрократ делает заявления в адрес нашей страны, основанные на лжи, неправде и клевете, это категорически неприемлемо. Мы хотим дружбы и партнерства, но это невозможно в одностороннем порядке. Мы готовы строить отношения на взаимной основе", – подчеркнул мэр Тбилиси. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251009/kaladze-trebovanie-enp-o-sanktsiyakh-protiv-gruzinskikh-vlastey--primer-dvoynykh-standartov-295312018.html

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, тбилиси, ираклий кобахидзе, украина, еврокомиссия