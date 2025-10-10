https://sputnik-georgia.ru/20251010/kutaisi-i-venetsiyu-svyazhet-pryamoy-aviareys-295329409.html
Кутаиси и Венецию свяжет прямой авиарейс
Кутаиси и Венецию свяжет прямой авиарейс
10.10.2025
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Венеция-Кутаиси-Венеция со 2 декабря 2025 года, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации. Агентство гражданской авиации выдало Wizz Air необходимое разрешение на выполнение регулярных рейсов по новому направлению 7 октября. Авиакомпания будет выполнять рейс Венеция-Кутаиси-Венеция с зимнего навигационного сезона с частотой два раза в неделю, во вторникам и субботам. Венеция станет третьим городом Италии, в который можно будет добраться из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели. С момента начала работы Wizz Air на грузинском рынке в сентябре 2012 года компания перевезла почти 9 миллионов пассажиров между Грузией и другими странами. А с 2022 года авиакомпания является лидером на грузинском авиационном рынке. На данном этапе Wizz Air выполняет рейсы из Кутаиси по 23 направлениям в 13 странах, с частотой примерно 72 раза в неделю. По данным за девять месяцев 2025 года, Wizz Air обслужила в Грузии 1 075 585 пассажиров и по этим данным является лидером на рынке авиаперевозок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
