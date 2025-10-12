https://sputnik-georgia.ru/20251012/gruziya-proigrala-ispanii-v-matche-otbora-na-chm-2026-295341408.html
Грузия проиграла Испании в матче отбора на ЧМ-2026
Грузия проиграла Испании в матче отбора на ЧМ-2026
Sputnik Грузия
После трех туров сборная Грузии с 3 очками на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция 12.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-12T00:43+0400
2025-10-12T00:43+0400
2025-10-12T00:58+0400
футбол
спорт
грузия
новости
болгария
турция
испания
георгий мамардашвили
отар китеишвили
хвича кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/01/288729753_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ea0992a7525c07c4aec7b02668ef1964.jpg
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в гостях не смогла совершить чудо, проиграв Испании со счетом 2:0. С первых же минут матча преимуществом завладел соперник. Защита сборной Грузии в своей штрафной допускала одну ошибку за другой. Как результат – пропущенный на 24-й минуте гол от Пино. За голом последовала грубая ошибка вратаря Георгия Мамардашвили, после которой в ворота Грузии был назначен 11-метровый. Грузинский голкипер исправил свой промах, уверенно отбив удар Торреса. Счет к концу первого тайма мог быть куда более разгромным, но в нескольких случаях команду спас Мамардашвили, в остальных – повезло. Показатель владения мячом – 80% на 20%. Во втором тайме испанцы могли увеличить счет уже в самом начале, но Грузию спасла перекладина. Однако спустя вскоре хозяева все же добились своего – на 64-й минуте отличился Оярсабаль. На 69-й минуте главный тренер сборной Грузии все-таки решился сделать замену. Вместо Отара Китеишвили на поле вышел Ника Гагнидзе, вместо Хвичи Кварацхелия – Зурико Давиташвили, вместо Георгия Микаутадзе – Георгий Квернадзе. На 81-й и 86-й минутах Саньоль сделал еще две замены – вместо Отара Какабадзе вышел Ираклий Азаров, а вместо Анзора Меквабишвили – Владимир Мамучашвили. На 89-й минуте от третьего пропущенного гола сборную Грузии в который раз спас Мамардашвили, отразив сложный удар Торреса. В другом матче группы Е Турция разгромила в гостях Болгарию – 5:1. После трех туров сборная Грузии с 3 очками – на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция. Замыкает квартет Болгария, у которой ни одного очка. Через три дня, 14 октября, Грузия сыграет в Измире против команды Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
болгария
турция
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/01/288729753_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_01e346fcffdc8e08b462f6a698416737.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, грузия, новости, болгария, турция, испания, георгий мамардашвили, отар китеишвили, хвича кварацхелия
футбол, спорт, грузия, новости, болгария, турция, испания, георгий мамардашвили, отар китеишвили, хвича кварацхелия
Грузия проиграла Испании в матче отбора на ЧМ-2026
00:43 12.10.2025 (обновлено: 00:58 12.10.2025)
После трех туров сборная Грузии с 3 очками на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в гостях не смогла совершить чудо, проиграв Испании со счетом 2:0.
С первых же минут матча преимуществом завладел соперник. Защита сборной Грузии в своей штрафной допускала одну ошибку за другой. Как результат – пропущенный на 24-й минуте гол от Пино.
За голом последовала грубая ошибка вратаря Георгия Мамардашвили, после которой в ворота Грузии был назначен 11-метровый. Грузинский голкипер исправил свой промах, уверенно отбив удар Торреса.
Счет к концу первого тайма мог быть куда более разгромным, но в нескольких случаях команду спас Мамардашвили, в остальных – повезло. Показатель владения мячом – 80% на 20%.
Во втором тайме испанцы могли увеличить счет уже в самом начале, но Грузию спасла перекладина. Однако спустя вскоре хозяева все же добились своего – на 64-й минуте отличился Оярсабаль.
На 69-й минуте главный тренер сборной Грузии все-таки решился сделать замену. Вместо Отара Китеишвили на поле вышел Ника Гагнидзе, вместо Хвичи Кварацхелия – Зурико Давиташвили, вместо Георгия Микаутадзе – Георгий Квернадзе.
На 81-й и 86-й минутах Саньоль сделал еще две замены – вместо Отара Какабадзе вышел Ираклий Азаров, а вместо Анзора Меквабишвили – Владимир Мамучашвили.
На 89-й минуте от третьего пропущенного гола сборную Грузии в который раз спас Мамардашвили, отразив сложный удар Торреса.
В другом матче группы Е Турция разгромила в гостях Болгарию – 5:1.
После трех туров сборная Грузии с 3 очками – на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция. Замыкает квартет Болгария, у которой ни одного очка.
Через три дня, 14 октября, Грузия сыграет в Измире против команды Турции.