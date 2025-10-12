https://sputnik-georgia.ru/20251012/gruziya-proigrala-ispanii-v-matche-otbora-na-chm-2026-295341408.html

Грузия проиграла Испании в матче отбора на ЧМ-2026

После трех туров сборная Грузии с 3 очками на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция 12.10.2025

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в гостях не смогла совершить чудо, проиграв Испании со счетом 2:0. С первых же минут матча преимуществом завладел соперник. Защита сборной Грузии в своей штрафной допускала одну ошибку за другой. Как результат – пропущенный на 24-й минуте гол от Пино. За голом последовала грубая ошибка вратаря Георгия Мамардашвили, после которой в ворота Грузии был назначен 11-метровый. Грузинский голкипер исправил свой промах, уверенно отбив удар Торреса. Счет к концу первого тайма мог быть куда более разгромным, но в нескольких случаях команду спас Мамардашвили, в остальных – повезло. Показатель владения мячом – 80% на 20%. Во втором тайме испанцы могли увеличить счет уже в самом начале, но Грузию спасла перекладина. Однако спустя вскоре хозяева все же добились своего – на 64-й минуте отличился Оярсабаль. На 69-й минуте главный тренер сборной Грузии все-таки решился сделать замену. Вместо Отара Китеишвили на поле вышел Ника Гагнидзе, вместо Хвичи Кварацхелия – Зурико Давиташвили, вместо Георгия Микаутадзе – Георгий Квернадзе. На 81-й и 86-й минутах Саньоль сделал еще две замены – вместо Отара Какабадзе вышел Ираклий Азаров, а вместо Анзора Меквабишвили – Владимир Мамучашвили. На 89-й минуте от третьего пропущенного гола сборную Грузии в который раз спас Мамардашвили, отразив сложный удар Торреса. В другом матче группы Е Турция разгромила в гостях Болгарию – 5:1. После трех туров сборная Грузии с 3 очками – на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция. Замыкает квартет Болгария, у которой ни одного очка. Через три дня, 14 октября, Грузия сыграет в Измире против команды Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

