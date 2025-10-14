Грузия будет играть против Турции в агрессивный футбол все 90 минут – Саньоль

https://sputnik-georgia.ru/20251014/gruziya-budet-igrat-protiv-turtsii-v-agressivnyy-futbol-vse-90-minut--sanol-295365687.html
Матч между сборными Турции и Грузии начнется 14 октября в 22:45 по тбилисскому времени
2025-10-14T15:05+0400
2025-10-14T15:05+0400
2025-10-14T15:12+0400
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сборная Грузии будет играть с Турцией в агрессивный футбол на протяжении 90 минут и покажет необходимый для победы настрой, заявил тренер национальной команды Вилли Саньоль на пресс-конференции. Матч между сборными Турции и Грузии начнется 14 октября в 22:45 по тбилисскому времени. Встреча состоится на стадионе "Коджаэли" в турецком Измите. Как отметил тренер, чтобы добиться больших результатов, нужны амбиции, только так можно исполнить мечту и сыграть на чемпионате мира. "Наша мечта – сыграть на чемпионате мира, игроки это прекрасно понимают. И чтобы осуществить эту мечту, нам нужно показать отличную игру. Все происходит впервые. В прошлом году мы впервые квалифицировались на чемпионат Европы, что стало историческим результатом. Именно поэтому футбол – интересный вид спорта. Сюрпризы случаются", – добавил Саньоль. По словам тренера, проблемой, хоть и не новой, остается позиция левого защитника, с которой пока не удалось разобраться. По словам французского наставника, матч с Турцией будет отличаться от матча с Испанией. "И игроки, и тренерский штаб прекрасно понимают, что если мы расслабимся, у нас не будет шансов. Но, как я уже говорил, мы много общались с игроками, и я уверен, что они полностью мотивированы", – сказал Саньоль. После трех туров сборная Грузии с 3 очками – на третьем месте. На первом – Испания, на втором – Турция. Замыкает квартет Болгария, у которой ни одного очка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
