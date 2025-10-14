https://sputnik-georgia.ru/20251014/gruziya-otmechaet-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-295361933.html
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Sputnik Грузия
Гостей Мцхета во вторник ждут музыка, выставка-продажа, спортивные мероприятия 14.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-14T09:01+0400
2025-10-14T09:01+0400
2025-10-14T09:01+0400
грузия
культура
новости
общество
мцхета
мцхетоба-светицховлоба
религия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0f/283274171_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_3c6bda387c524bd2f88fae18bd9f17ba.jpg
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. С утра в соборе Светицховели пройдет служба.Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба: история и традиции >>Тем временем центр Мцхета постепенно начнет превращаться в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи.Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое.Завершится день гала-концертом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
мцхета
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0f/283274171_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_27f24709f0166c8b937a29f356abd63d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, культура, новости, общество, мцхета, мцхетоба-светицховлоба, религия
грузия, культура, новости, общество, мцхета, мцхетоба-светицховлоба, религия
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Гостей Мцхета во вторник ждут музыка, выставка-продажа, спортивные мероприятия
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.
В Грузии 14 октября является нерабочим днем.
Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. С утра в соборе Светицховели пройдет служба.
Тем временем центр Мцхета постепенно начнет превращаться в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи.
Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое.
Завершится день гала-концертом.