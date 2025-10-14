https://sputnik-georgia.ru/20251014/gruziya-otmechaet-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-295361933.html

Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба

Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба

Sputnik Грузия

Гостей Мцхета во вторник ждут музыка, выставка-продажа, спортивные мероприятия 14.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-14T09:01+0400

2025-10-14T09:01+0400

2025-10-14T09:01+0400

грузия

культура

новости

общество

мцхета

мцхетоба-светицховлоба

религия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0f/283274171_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_3c6bda387c524bd2f88fae18bd9f17ba.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. С утра в соборе Светицховели пройдет служба.Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба: история и традиции >>Тем временем центр Мцхета постепенно начнет превращаться в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи.Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое.Завершится день гала-концертом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, общество, мцхета, мцхетоба-светицховлоба, религия