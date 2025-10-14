Грузия
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Sputnik Грузия
14.10.2025
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. С утра в соборе Светицховели пройдет служба.Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба: история и традиции &gt;&gt;Тем временем центр Мцхета постепенно начнет превращаться в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи.Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое.Завершится день гала-концертом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба

09:01 14.10.2025
Праздник Мцхетоба - Светицховлоба. Народные гулянья, ярмарки и развлечения для туристов и гостей
Праздник Мцхетоба - Светицховлоба. Народные гулянья, ярмарки и развлечения для туристов и гостей - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Гостей Мцхета во вторник ждут музыка, выставка-продажа, спортивные мероприятия
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Грузия 14 октября отмечает большой религиозный праздник Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.
В Грузии 14 октября является нерабочим днем.
Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны. С утра в соборе Светицховели пройдет служба.
Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба: история и традиции >>
Тем временем центр Мцхета постепенно начнет превращаться в одно большое праздничное мероприятие. Народные гулянья продолжатся до поздней ночи.
Для гостей и жителей Мцхета организовали спортивные и зрелищные мероприятия, ярмарку-продажу сельскохозяйственной продукции из регионов Грузии, карнавальное шествие, концерты, награждение лауреатов звания "Почетный гражданин Мцхета" и многое другое.
Завершится день гала-концертом.
