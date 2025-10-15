https://sputnik-georgia.ru/20251015/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-295372688.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 0,2% 15.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-15T09:01+0400

2025-10-15T09:01+0400

2025-10-15T09:01+0400

экономика

грузия

новости

строительство

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262842421_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_5c51b889148ecbb6f09fdff8aa359d57.jpg

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2025 года повысился на 0,02% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 0,2%.В августе 2025 года по сравнению с августом 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 4,4%, что было вызвано ростом зарплаты на 16,1%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"