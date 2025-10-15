https://sputnik-georgia.ru/20251015/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-295372688.html
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 0,2% 15.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-15T09:01+0400
2025-10-15T09:01+0400
2025-10-15T09:01+0400
экономика
грузия
новости
строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262842421_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_5c51b889148ecbb6f09fdff8aa359d57.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2025 года повысился на 0,02% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 0,2%.В августе 2025 года по сравнению с августом 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 4,4%, что было вызвано ростом зарплаты на 16,1%.Сколько объектов построено в Грузии в 2024 году – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0e/262842421_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_522e6a9d8c2ddd687966be13e43189aa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 0,2%
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2025 года повысился на 0,02% по сравнению с июлем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост индекса за месяц в основном произошел за счет повышения зарплат рабочих на 0,2%.
В августе 2025 года по сравнению с августом 2024-го индекс стоимости строительства вырос на 4,4%, что было вызвано ростом зарплаты на 16,1%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.