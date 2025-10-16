https://sputnik-georgia.ru/20251016/kobakhidze-zamknutyy-politicheskiy-krug-v-gruzii-dolzhen-byt-razorvan-295387617.html

Кобахидзе: замкнутый политический круг в Грузии должен быть разорван

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Грузии сформировался замкнутый политический круг, в котором с одной стороны стоит "Грузинская мечта", а с другой – коллективное "Национальное движение", и если не прорвать этот круг, то новые политические силы так и не появятся, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире "Первого канала". Парламент Грузии в первом чтении 15 октября утвердил пакет поправок, предполагающих введение запрета на занятие политической деятельностью отдельными лицами. По его словам, "Грузинская мечта" готовит иск в Конституционный суд против ряда партий, которые состоят из людей, представлявших "кровавый режим" или годами участвовавших в подрывной деятельности против государства. В частности, это партии "Единое национальное движение" и "Ахали". "Иск все еще находится в разработке. Точный список будет обнародован через несколько дней, когда он будет официально подан в Конституционный суд. Принцип прост: если партия состоит из людей, представлявших кровавый режим или участвовавших в подрывной деятельности вместе с этой силой, она станет объектом иска... Таких партий может быть до десяти, включая мелкие партии", – уточнил Кобахидзе. Как отметил премьер, это единственный способ оживить грузинский политический спектр и открыть путь для появления новых политических сил. "Если бы на другой стороне была здоровая политическая сила, мы, возможно, не смогли бы набрать 54%, потому что возникла бы реальная конкуренция. То, что мы делаем, – это не инициатива, продиктованная субъективными интересами, это объективная инициатива, продиктованная интересами страны, чтобы раз и навсегда восстановить нашу политическую систему", – подчеркнул Кобахидзе. Как отметил премьер, отсутствие альтернативной политической силы привело к тому, что на выборах в органы местного самоуправления партия набрала 84% голосов. Причины упразднения Основанием для упразднения партий в правящей партии называют заключение следственной комиссии парламента Грузии по расследованию деятельности действовавшего в 2003-2012 годах режима. Комиссия установила, что "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию" препятствуют "формированию здоровой политической системы в Грузии". Так, по мнению комиссии, "вышедшие из недр "Национального движения" партии, такие как "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария – за Грузию", находятся в полной координации и коалиционном управлении с "Национальным движением". Также комиссия отмечает, что с 2012 года по настоящее время не выявлено ни одного случая, когда "Национальное движение" и связанные с ним лица, исходя из государственных интересов Грузии, поддержали бы даже политически неприемлемую для них правящую силу. "Напротив, они приняли все меры для того, чтобы Грузия не получила безвизовый режим с Евросоюзом, не стала кандидатом в члены Евросоюза и не имела других достижений, полезных для страны и ее будущего. Более того, в соответствии с волей внешних сил, они вели и принимали участие в военной пропаганде, которая свирепствовала в Грузии в 2022 году и сегодня, в определенной степени, актуальна. Тем самым деструктивные силы обрекли Грузию на экзистенциальную угрозу и не приняли никакого участия в деле защиты общих государственных интересов", – говорится в отчете. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

