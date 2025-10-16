МИД Грузии направил ноту протеста в ОБСЕ из-за визита в Грузию его главы

https://sputnik-georgia.ru/20251016/mid-gruzii-napravil-notu-protesta-v-obse-iz-za-vizita-v-gruziyu-ego-glavy-295391432.html
13:36 16.10.2025 (обновлено: 13:55 16.10.2025)
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии отправило ноту протеста в секретариат ОБСЕ в связи с визитом в Грузию министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.
Глава МИД Финляндии во время визита в Грузию 14 октября посетила акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси и выразила поддержку ее участникам. Перед тем как отправиться на акцию, Валтонен встретилась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили. Встреча с премьером была запланирована на утро 15 октября. Однако Кобахидзе отменил ее из-за участия дипломата в незаконной акции и распространения ложных заявлений.
В ноте, направленной МИД в секретариат ОБСЕ, отмечается, что помимо программы, предусмотренной официальным визитом в Грузию, министр Элина Валтонен присоединилась к уличной акции, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, и сделала заявление, которое является попыткой ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в Грузии.
"Публичное заявление министра Валтонен, которое не отражает реальность, представляет собой сознательную попытку ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в Грузии", – отмечено в ноте МИД Грузии.
По мнению МИД Грузии, эти действия противоречат духу сотрудничества в рамках ОБСЕ и могут быть расценены как злоупотребление мандатом председателя, что наносит ущерб доверию и ожидаемому нейтралитету.
"Указанные действия несовместимы с общепризнанными принципами международного права, в том числе с уважением суверенитета и невмешательством во внутренние дела, как это отражено в Хельсинкском заключительном акте, резолюции ООН A/RES/20/213, правилах и процедурах ОБСЕ и противоречат духу Венской конвенции о дипломатических сношениях", – говорится в ноте МИД Грузии.
На акции протеста Валтонен записала видеообращение, в котором заявила, что перед зданием парламента собрались мирные демонстранты, чтобы выразить обеспокоенность "репрессивным курсом страны". По ее словам, граждане имеют полное право на демократию, свободу выражения и соблюдение основных прав человека.
В связи с завершением визита Валтонен в Грузию, ОБСЕ распространила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что во время встреч высокого уровня Валтонен подтвердила приверженность ОБСЕ поддержке Женевских международных дискуссий и механизма предотвращения инцидентов.
Валтонен выразила обеспокоенность состоянием демократии в Грузии и ограничительными законами, которые, по ее словам, мешают работе гражданского общества, СМИ и журналистов. Министр призвала грузинские власти преодолеть политический кризис и восстановить доверие к демократическим институтам, подчеркнув готовность ОБСЕ помогать стране в выполнении ее международных обязательств.