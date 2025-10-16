https://sputnik-georgia.ru/20251016/ot-vizita-do-skandala-pochemu-sorvalas-vstrecha-glavy-mid-finlyandii-s-premerom-gruzii-295388792.html

От визита до скандала: почему сорвалась встреча главы МИД Финляндии с премьером Грузии

От визита до скандала: почему сорвалась встреча главы МИД Финляндии с премьером Грузии

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства считает, что министр иностранных дел Финляндии получила задание способствовать началу революционного процесса в Грузии 16.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-16T12:52+0400

2025-10-16T12:52+0400

2025-10-16T13:19+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

мака бочоришвили

обсе

финляндия

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295232609_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18fab2b4d1a45c6713927bf37f5af25a.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Тбилиси не стремится к конфронтации с Финляндией, однако именно действия финского министра иностранных дел, действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен, стали причиной отмены запланированной встречи, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Глава МИД Финляндии во время визита в Грузию 14 октября посетила акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси и выразила поддержку ее участникам. Перед тем как отправиться на акцию, Валтонен встретилась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили. Встреча с премьером была запланирована на утро 15 октября. Однако Кобахидзе отменил ее из-за участия дипломата в незаконной акции и распространения ложных заявлений. Как пояснил глава грузинского правительства, решение об отмене встречи с министром иностранных дел Финляндии было принято после того, как она приняла участие в незаконной акции. Премьер обвинил главу МИД Финляндии во лжи относительно ее утверждений, что к моменту прихода на проспект Руставели акция только начиналась, тогда как на самом деле она уже была в разгаре. "Это катастрофа, когда европейские лидеры — Финляндия хоть и не самая большая страна в ЕС, но является одним из его членов — позволяют себе такую ложь и лицемерие. Основание для отмены встречи она сама создала, выйдя на незаконную акцию", — заявил Кобахидзе.На акции протеста Валтонен записала видеообращение, в котором заявила, что перед зданием парламента собрались мирные демонстранты, чтобы выразить обеспокоенность "репрессивным курсом страны". По ее словам, граждане имеют полное право на демократию, свободу выражения и соблюдение основных прав человека. Премьер заявил, что финский дипломат оказалась в неловком положении и попыталась выйти из него тем же способом, как и ранее — после участия в акции в качестве "51-го участника" среди 50 активистов.Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что все прекрасно знают: акции, проходящие на проспекте Руставели, являются продолжением попытки переворота, предпринятой 4 октября. По его словам, все, кто сейчас участвует в этих митингах, ранее также выходили на акции с целью свержения власти, и нынешние протесты — это логическое продолжение тех событий. По словам премьера, глава МИД Финляндии получила задание способствовать началу революционного процесса в Грузии, который с самого начала обречен на провал. "Это и есть истинное лицо, которое нам показывает европейская бюрократия. Другого объяснения этому нет. Они все прекрасно понимают, но получают определенные указания и должны их выполнять", — отметил Кобахидзе.Ранее финские СМИ сообщили, что запланированная встреча Валтонен с Кобахидзе была отменена не по инициативе Грузии, а по инициативе Финляндии в связи с изменением графика, о чем грузинская сторона была уведомлена заранее. По данным СМИ, Валтонен покинула Грузию раньше запланированного, чтобы провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Эти встречи были намечены в начале визита, но планы были изменены после того, как руководство Азербайджана отправилось в Египет, где президент США Дональд Трамп проводил мирную конференцию по войне в Газе. В связи с завершением визита Валтонен в Грузию ОБСЕ распространила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что во время встреч высокого уровня Валтонен подтвердила приверженность ОБСЕ поддержке Женевских международных дискуссий и механизма предотвращения инцидентов. Валтонен выразила обеспокоенность состоянием демократии в Грузии и ограничительными законами, которые, по ее словам, мешают работе гражданского общества, СМИ и журналистов. Министр призвала грузинские власти преодолеть политический кризис и восстановить доверие к демократическим институтам, подчеркнув готовность ОБСЕ помогать стране в выполнении ее международных обязательств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251015/glava-mid-finlyandii-sprovotsirovala-skandal-v-gruzii-pochemu-premer-otmenil-vstrechu-295374789.html

https://sputnik-georgia.ru/20251014/uchastniki-protestov-bespokoyat-obschestvo-a-ne-vlasti--premer-ministr-gruzii-295369604.html

тбилиси

финляндия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, обсе, финляндия, ираклий кобахидзе