Заключения стали политикой: глава парламента Грузии раскритиковал Венецианскую комиссию

Заключения стали политикой: глава парламента Грузии раскритиковал Венецианскую комиссию

Председатель парламента Грузии назвал выводы Венецианской комиссии по грузинским законам политической оценкой, а не юридическим заключением 16.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Венецианская комиссия в последние годы превратилась из органа, дающего юридические заключения, в автора политических оценок, и ее выводы больше не имеют отношения к изначальной задаче подготовки правовых оценок, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Венецианская комиссия опубликовала заключение относительно закона об "иностранных агентах", а также поправок к закону о грантах и других законодательных актов, касающихся "иностранного влияния". Комиссия пришла к выводу, что в совокупности эти нововведения угрожают верховенству права, гражданскому обществу и демократическим свободам в Грузии, и рекомендовала отменить их, предложив вместо этого усовершенствовать существующую правовую базу. Этот отчет, по мнению главы грузинского законодательного органа, лучший пример того, что Венецианская комиссия превратилась из органа, делающего правовые заключения, в автора политических оценок.В качестве примера он привел отношение комиссии к закону FARA, действующему в США. По его словам, Венецианская комиссия не осмеливается критиковать этот закон в американском контексте, но высказывает возражения, когда речь идет о его аналоге в Грузии. Политик отметил, что подобный подход лишен юридической логики и подтверждает, что выводы комиссии носят исключительно политический характер. "Для любого юриста очевидно, что это политическое заключение, не имеющее ничего общего с изначальной задачей Венецианской комиссии – подготовкой юридических оценок", – заявил Папуашвили. Что касается обвинения в "стигматизации" неправительственных организаций, то глава парламента назвал их необоснованными. Он отметил, что если аналогичные нормы в США не считаются дискриминационными, то непонятно, почему их так воспринимают в отношении Грузии. По его словам, утверждение о том, что то, что приемлемо для американцев, неприемлемо для грузин, является абсурдным и свидетельствует о предвзятом, даже сегрегационном подходе Венецианской комиссии. В своем заключении по закону об "иностранных агентах" Венецианская комиссия указала на нечеткость формулировок, чрезмерно широкий охват и использование стигматизирующих терминов. В документе также отмечается, что Антикоррупционное бюро, ответственное за исполнение закона, наделено чрезмерными полномочиями без достаточных гарантий независимости, а расплывчатые нормы создают риск произвольного и политически мотивированного применения. Кроме того, Венецианская комиссия рекомендовала отменить или существенно пересмотреть поправки к закону "О грантах", которые предусматривают необходимость получения предварительного разрешения правительства на получение иностранных грантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

