Каладзе о штурме дворца президента Грузии: полиция действовала в рамках закона

17.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Полиция принимает меры против участников штурма президентского дворца 4 октября, действуя строго в рамках закона, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Акция оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября к вечеру переросла в штурм здания администрации президента, который завершился столкновением с полицией и последующими задержаниями. По его словам, руководство МВД продолжает идентификацию участников штурма президентского дворца, поскольку непосредственных участников было достаточно много. Каладзе отметил, что несмотря на предыдущие призывы соблюдать закон, действия протестующих поощрялись в рамках кампании с призывами к насилию и государственному перевороту. В день выборов участники акции попытались прорваться ко дворцу, повредили ограждение и старались проникнуть внутрь. "Если бы не соответствующие подразделения МВД, действовавшие в рамках закона, никто не знает, что бы произошло и как развивались бы события", – заявил Каладзе. Мэр Тбилиси подчеркнул, что взрослые люди свободны в своих поступках и решениях, но нарушение закона в цивилизованном государстве неизбежно вызывает соответствующую реакцию со стороны властей. Что касается внимания государства к пострадавшим на акциях, Каладзе заявил, что Минздрав делал все необходимое и продолжает быть готовым оказывать помощь как на месте, так и, при необходимости, направлять пострадавших за границу для лечения. Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав, таким образом, "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала более 40 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям: "Повреждение или уничтожение имущества", "Ззахват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

