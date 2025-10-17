https://sputnik-georgia.ru/20251017/v-gruzii-mogut-vernut-sistemu-11-letnego-shkolnogo-obucheniya-poyasneniya-minobrazovaniya-295410182.html
В Грузии могут вернуть систему 11-летнего школьного обучения? Пояснения Минобразования
В Грузии могут вернуть систему 11-летнего школьного обучения? Пояснения Минобразования
17.10.2025
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Переход с 12-летней на 11-летнюю систему образования будет запланирован после широкого обсуждения и согласования позиций, заявил министр образования Гиви Миканадзе.
Премьер-министр Грузии, представляя реформу высшего образования, заявил, что в Грузии часть школ перейдет на 11-летнее обучение.
"В министерстве образования, науки и молодежи начата работа по переходу от 12-летнего обучения к 11-летнему учебному режиму. Разумеется, все это, как и представленная концепция, будет широко обсуждено и представлено в различных форматах для обсуждения с соответствующими заинтересованными сторонами для дальнейшего рассмотрения и согласования позиций", – сказал Миканадзе.
В тоже время, как он считает, должны измениться и стандарты предметов.
Министр пояснил, что в прошлом году в сотрудничестве с министерством и профильным комитетом парламента был подготовлен документ, известный как Национальные цели общего образования. По его словам, этот документ представляет собой своего рода конституцию школьного образования и, в отличие от версии 2004 года, утвержденной ранее, ориентирован на закрепление национальных ценностей в учебном процессе.
По его словам, в ближайшие дни начнется обсуждение нового стандарта предметов.
"Он станет основой для создания в министерстве рабочих групп, укомплектованных экспертами, и эти рабочие группы, с учетом национальных целей общего образования и новых стандартов, с концептуальным учетом этих национальных ценностей, начнут разработку новых учебников, стандартных учебников, которые будут внедрены во всем школьном сообществе", – пояснил Миканадзе.
По его словам, в ближайшее время правительство Грузии представит новый пакет реформ школьного образования.
Двенадцатилетнее обучение ввели в школах Грузии в 2005 году, тогда же было принято решение о поступлении в школу с пяти лет. Однако уже с 2014 года возраст поступления в школу был увеличен до 6 лет.
Грузинское школьное образование делится на начальное, базовое и среднее. Начальное образование в Грузии включает период с 1 по 6 класс, базовое – с 7 по 10, а среднее – с 11 по 12.
Базовое образование дает возможность прекратить обучение в школе для дальнейшего получения профобразования.
В Грузии 2 294 школы, из которых 2 086 государственных и 208 частных.
Ежегодно школы выпускают в среднем 40 тысяч учеников.