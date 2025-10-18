https://sputnik-georgia.ru/20251018/kurs-lari-dollar-295423834.html
Курс лари на субботу – 2,7079 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,7079 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0016 лари по отношению к доллару 18.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-18T09:48+0400
2025-10-18T09:48+0400
2025-10-18T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/05/268219933_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_eefa28a41e6af098ab9a0692415f2c40.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 октября в размере 2,7079 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0016 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/05/268219933_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_81da0a55f0d99dbdd94d8214bb648003.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,7079 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0016 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 октября в размере 2,7079 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0016 лари по отношению к доллару.