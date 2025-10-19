https://sputnik-georgia.ru/20251019/tbilisskoe-dinamo-obygralo-ayaks-v-matche-legend-295443580.html

Тбилисское "Динамо" обыграло "Аякс" в матче легенд

Тбилисское "Динамо" обыграло "Аякс" в матче легенд

До начала матча на поле вышли легенды "Динамо" 70–80-х годов, которые в 1981 году стали обладателями Кубка обладателей кубков УЕФА

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Матч легенд между ветеранами тбилисского "Динамо" и амстердамского "Аякса" в Тбилиси завершился победой хозяев - 5:2. До начала матча на поле вышли легенды "Динамо" 70–80-х годов, которые в 1981 году стали обладателями Кубка обладателей кубков УЕФА. Символический первый удар по мячу сделал капитан золотого поколения "Динамо" Александр Чивадзе. Первый тайм остался за гостями: Райан Бабел вывел "Аякс" вперед на 26-й минуте, а Рикардо ван Рейн вскоре удвоил преимущество — 0:2. Но во втором тайме тбилисцы вспомнили, что такое динамовский характер. После фола голкипера Георгий Деметрадзе реализовал пенальти, а вскоре Георгий Меребашвили устроил настоящее шоу — три гола за десять минут . Точку поставил Александр Иашвили — 5:2 в пользу "Динамо". Легенды "Динамо" Вратари: Сосо Гришикашвили, Ираклий Зоидзе, Георгий Лория. Защитники: Кахабер Цхададзе, Александр Амисулашвили, Зураб Хизанишвили, Шота Кашия, Георгий Шашиашвили, Давид Квирквелия, Бесик Берадзе, Ника Чантурия. Полузащитники: Джаба Канкава, Ника Квеквескири, Георгий Немсадзе, Микель Альваро, Георгий Меребашвили. Нападающие: Александр Иашвили, Владимир Двалишвили, Георгий Деметрадзе, Сандро Иашвили, Арчил Арвеладзе. Легенды "Аякса" Вратари: Маартен Стекеленбург, Денис Гентенаар. Защитники: Франк де Бур, Рикардо ван Рейн, Хедвигс Мадуро. Полузащитники: Аарон Винтер, Рихард Вихге, Олаф Линденбер, Рафаэль ван дер Ваарт, Симон Тахамата, Рональд де Бур, Дани, Эйонг Ино, Дирк Берригтер, Кики Мусампа, Кларенс Зеедорф. Нападающие: Райан Бабель, Джеральд Сибон, Сим де Йонг. "Динамо" – самая известная из грузинских команд, одна из сильнейших команд чемпионата СССР. Двадцать раз "Динамо" выигрывал медали чемпионата СССР, включая два чемпионства в 1964 и 1978 годах. Главным триумфом клуба является победа в 1981 году в Кубке кубков. В финале, который проходил в Дюссельдорфе, грузинская команда победила восточногерманский клуб "Карл Цейсс" со счетом 2:1. Клуб был основан осенью 1925 года в составе спортивного общества "Динамо" – организации, связанной со светскими структурами МВД. Первую встречу, правда, товарищескую, тбилисские футболисты провели в гостях против бакинских динамовцев. Более опытные хозяева одержали победу – 1:0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

