Гахария: партия "За Грузию" возвращается в парламент и политическое пространство

Гахария: партия "За Грузию" возвращается в парламент и политическое пространство

Партия Гахария объявила о своем решении закончить бойкот и занять места в парламенте 20 октября 20.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Партия "За Грузию" приняла обдуманное решение использовать свои мандаты в местных органах власти (сакребуло) по всей стране, а также в парламенте, чтобы вернуть себе политическое пространство, написал лидер партии, экс-премьер Георгий Гахария в сети Х. Партия Гахария объявила о своем решении закончить бойкот и занять места в парламенте 20 октября. По итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года она имеет 12 мест в законодательном органе, и, соответственно, войдет в парламент с таким же количеством депутатов. По итогам выборов в органы местной власти 4 октября, партия "За Грузию" набрала 3,67% голосов. По его словам, теперь партия должна завоевать сердца и умы грузинского народа. "Теперь мы вместе должны завоевать сердца и умы грузинского народа, чтобы защитить цивилизационный выбор нашей страны, быть частью европейской семьи и подтвердить 78-ю статью Конституции Грузии как краеугольный камень этого выбора", – написал Гахария. Сам политик с июня 2025 года находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране. Гахария покинул Грузию на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Гахария выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

