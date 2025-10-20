https://sputnik-georgia.ru/20251020/partiya-gakhariya-prekratila-boykot-i-gotova-zanyat-svoi-mesta-v-parlamente-gruzii-295446797.html

Партия Гахария прекратила бойкот и готова занять свои места в парламенте Грузии

20.10.2025

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Гахария за Грузию" приняла решение завершить бойкот и занять свои места в парламенте Грузии, заявил один из лидеров партии Георгий Шарашидзе на брифинге. Партия Гахария по итогам парламентских выборов 26 октября 2024 года имеет 12 мест в законодательном органе, и, соответственно, войдет в парламент с таким же количеством депутатов. "Год назад, после парламентских выборов 26 октября, наша политическая команда единогласно приняла решение бойкотировать парламент. К сожалению, приходится признать, что эта форма политического протеста не смогла остановить зловещую машину "Мечты" и не смогла предотвратить губительные для страны решения", – заявил Шарашидзе.По его словам, бойкот парламента, превратившийся в бойкот всего политического процесса, фактически устранил оппозицию с политической арены. По его словам, пришло время "ответить правдой на ложь, мудростью – на язык презрения и ненависти".Что касается лидера партии Георгия Гахария, то с июня 2025 года он находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране. Гахария покинул Грузию на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Гахария выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

