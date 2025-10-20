https://sputnik-georgia.ru/20251020/partiya-gakhariya-vozvraschaetsya-v-parlament-gruzii-reaktsiya-vlastey-i-oppozitsii-295451871.html

Партия Гахария возвращается в парламент Грузии: реакция властей и оппозиции

Оппозиционная партия приняла решение завершить бойкот и занять свои места в парламенте Грузии спустя почти год после парламентских выборов 20.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Участие представителей оппозиционной партии "Гахария за Грузию" в работе законодательного органа станет логическим завершением годичного цикла предательства, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Оппозиционная партия приняла решение завершить бойкот и занять свои места в парламенте Грузии спустя почти год после парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября 2024 года. По их итогам партия имеет 12 мест в законодательном органе, и, соответственно, войдет в парламент с таким же количеством депутатов. По его словам, присутствие или отсутствие этих депутатов не повлияет на работу парламента, но будет интересно с точки зрения того, что через них можно будет напрямую увидеть указания, поступающие из-за рубежа против Грузии. "Считайте, что то, что вы услышите от этих 12 человек, – это задания, приходящие извне. В этом смысле будет любопытно: в парламентском сессионном зале мы сможем прямо увидеть, какие указания поступают из-за границы против Грузии", – заявил Папуашвили. Правящая команда не ожидает реального участия членов партии Гахария в работе законодательного органа, но полагает, что они могут использовать свое присутствие в парламенте для выражения интересов иностранных сил в отношении Грузии, заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. Решение оппозиционной партии о прекращении бойкота вызвало критику среди коллег. "Отряд лузеров Гахария навсегда исключен из оппозиционного поля… Открытое предательство родины представляет меньшую угрозу, чем то, что вы сделали", – написал один из лидеров партии "Единое национальное движение" Леван Саникидзе на своей странице с соцсети. В свою очередь, одна из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили заявила, что партии экс-премьера больше не существует. Сам лидер партии Георгий Гахария с июня 2025 года находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране. Гахария покинул Грузию на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Гахария выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

