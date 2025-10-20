https://sputnik-georgia.ru/20251020/partiya-gakhariya-vozvraschaetsya-v-parlament-gruzii-reaktsiya-vlastey-i-oppozitsii-295451871.html
Партия Гахария возвращается в парламент Грузии: реакция властей и оппозиции
Партия Гахария возвращается в парламент Грузии: реакция властей и оппозиции
Sputnik Грузия
Оппозиционная партия приняла решение завершить бойкот и занять свои места в парламенте Грузии спустя почти год после парламентских выборов 20.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-20T15:55+0400
2025-10-20T15:55+0400
2025-10-20T16:16+0400
политика
грузия
новости
георгий гахария
шалва папуашвили
тамара черголеишвили
единое национальное движение
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291395307_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f47842f6cb27d90623beae5f186a61ae.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Участие представителей оппозиционной партии "Гахария за Грузию" в работе законодательного органа станет логическим завершением годичного цикла предательства, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Оппозиционная партия приняла решение завершить бойкот и занять свои места в парламенте Грузии спустя почти год после парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября 2024 года. По их итогам партия имеет 12 мест в законодательном органе, и, соответственно, войдет в парламент с таким же количеством депутатов. По его словам, присутствие или отсутствие этих депутатов не повлияет на работу парламента, но будет интересно с точки зрения того, что через них можно будет напрямую увидеть указания, поступающие из-за рубежа против Грузии. "Считайте, что то, что вы услышите от этих 12 человек, – это задания, приходящие извне. В этом смысле будет любопытно: в парламентском сессионном зале мы сможем прямо увидеть, какие указания поступают из-за границы против Грузии", – заявил Папуашвили. Правящая команда не ожидает реального участия членов партии Гахария в работе законодательного органа, но полагает, что они могут использовать свое присутствие в парламенте для выражения интересов иностранных сил в отношении Грузии, заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. Решение оппозиционной партии о прекращении бойкота вызвало критику среди коллег. "Отряд лузеров Гахария навсегда исключен из оппозиционного поля… Открытое предательство родины представляет меньшую угрозу, чем то, что вы сделали", – написал один из лидеров партии "Единое национальное движение" Леван Саникидзе на своей странице с соцсети. В свою очередь, одна из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили заявила, что партии экс-премьера больше не существует. Сам лидер партии Георгий Гахария с июня 2025 года находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране. Гахария покинул Грузию на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Гахария выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0d/291395307_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_e58b4d2185634f2999951a427985a5f0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, георгий гахария, шалва папуашвили, тамара черголеишвили, единое национальное движение, парламент грузии
политика, грузия, новости, георгий гахария, шалва папуашвили, тамара черголеишвили, единое национальное движение, парламент грузии
Партия Гахария возвращается в парламент Грузии: реакция властей и оппозиции
15:55 20.10.2025 (обновлено: 16:16 20.10.2025)
Оппозиционная партия приняла решение завершить бойкот и занять свои места в парламенте Грузии спустя почти год после парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Участие представителей оппозиционной партии "Гахария за Грузию" в работе законодательного органа станет логическим завершением годичного цикла предательства, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Оппозиционная партия приняла решение завершить бойкот и занять свои места в парламенте Грузии спустя почти год после парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября 2024 года. По их итогам партия имеет 12 мест в законодательном органе, и, соответственно, войдет в парламент с таким же количеством депутатов.
"Думаю, что это будет логическое завершение годичного цикла предательства, если мы увидим представителей партии Гахария, вовлеченных в парламентскую жизнь", – заявил Папуашвили.
По его словам, присутствие или отсутствие этих депутатов не повлияет на работу парламента, но будет интересно с точки зрения того, что через них можно будет напрямую увидеть указания, поступающие из-за рубежа против Грузии.
"Считайте, что то, что вы услышите от этих 12 человек, – это задания, приходящие извне. В этом смысле будет любопытно: в парламентском сессионном зале мы сможем прямо увидеть, какие указания поступают из-за границы против Грузии", – заявил Папуашвили.
Правящая команда не ожидает реального участия членов партии Гахария в работе законодательного органа, но полагает, что они могут использовать свое присутствие в парламенте для выражения интересов иностранных сил в отношении Грузии, заявил депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили.
"Если они решили прекратить бойкот сейчас и использовать парламентскую трибуну и мандаты, это их дело. От этого деятельности парламента ничего не прибавится, не убавится. Демократический путь строительства страны продолжится", – добавил депутат.
Решение оппозиционной партии о прекращении бойкота вызвало критику среди коллег.
"Отряд лузеров Гахария навсегда исключен из оппозиционного поля… Открытое предательство родины представляет меньшую угрозу, чем то, что вы сделали", – написал один из лидеров партии "Единое национальное движение" Леван Саникидзе на своей странице с соцсети.
В свою очередь, одна из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили заявила, что партии экс-премьера больше не существует.
"Партии Гахария больше не существует. Приговор ей вынес народ 4 октября. А где спрячутся ее остатки, особого значения не имеет" – написала Черголеишвили в соцсети.
Сам лидер партии Георгий Гахария с июня 2025 года находится в Германии. Ранее грузинские СМИ сообщили, что он получил вид на жительство в этой стране.
Гахария покинул Грузию на фоне арестов оппозиционных политиков, которые отказались явиться на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии. Гахария выступил перед комиссией дважды. Второй раз – в начале июля, находясь за границей.