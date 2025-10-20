https://sputnik-georgia.ru/20251020/siyyarto-es-sdelaet-vse-dlya-sryva-vstrechi-putina-i-trampa-295454379.html
Сийярто: ЕС сделает все для срыва встречи Путина и Трампа
Сийярто: ЕС сделает все для срыва встречи Путина и Трампа
20.10.2025
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Главы МИД Евросоюза продемонстрировали, что готовы на все, чтобы сорвать двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Сегодня в Брюсселе состоялось заседание глав внешнеполитических ведомств ЕС.По его словам, из заявлений, прозвучавших на заседании, очевидно, что значительное число европейских политиков сделают "многое, фактически все возможное", чтобы встреча президентов России и США в Венгрии вообще не состоялась.16 октября Путин и Трамп провели один из самых продолжительных с начала года телефонных разговоров. Лидеры детально обсудили ситуацию на Украине и перспективы разрешения конфликта. Также президенты договорились об очной встрече в Будапеште.Ряд экспертов, в том числе политиков, философов и аналитиков, назвали саммит Россия–США вызовом Европе и символическим сигналом невозможности полной изоляции России. В том числе в контексте места его проведения – Будапеште, столице Венгрии, которая является членом Европейского союза и НАТО.
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Главы МИД Евросоюза продемонстрировали, что готовы на все, чтобы сорвать двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сегодня в Брюсселе состоялось заседание глав внешнеполитических ведомств ЕС.
"Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир", – сказал Сийярто, комментируя итоги встречи министров.
По его словам, из заявлений, прозвучавших на заседании, очевидно, что значительное число европейских политиков сделают "многое, фактически все возможное", чтобы встреча президентов России и США в Венгрии вообще не состоялась.
16 октября Путин и Трамп провели один из самых продолжительных с начала года телефонных разговоров. Лидеры детально обсудили ситуацию на Украине и перспективы разрешения конфликта. Также президенты договорились об очной встрече в Будапеште.
Ряд экспертов, в том числе политиков, философов и аналитиков, назвали саммит Россия–США вызовом Европе и символическим сигналом невозможности полной изоляции России. В том числе в контексте места его проведения – Будапеште, столице Венгрии, которая является членом Европейского союза и НАТО.