Сийярто: ЕС сделает все для срыва встречи Путина и Трампа

Сийярто: ЕС сделает все для срыва встречи Путина и Трампа

Европейские политики не заинтересованы в завершении украинского конфликта и наступлении мира, заявил министр 20.10.2025

ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Главы МИД Евросоюза продемонстрировали, что готовы на все, чтобы сорвать двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Сегодня в Брюсселе состоялось заседание глав внешнеполитических ведомств ЕС.По его словам, из заявлений, прозвучавших на заседании, очевидно, что значительное число европейских политиков сделают "многое, фактически все возможное", чтобы встреча президентов России и США в Венгрии вообще не состоялась.16 октября Путин и Трамп провели один из самых продолжительных с начала года телефонных разговоров. Лидеры детально обсудили ситуацию на Украине и перспективы разрешения конфликта. Также президенты договорились об очной встрече в Будапеште.Ряд экспертов, в том числе политиков, философов и аналитиков, назвали саммит Россия–США вызовом Европе и символическим сигналом невозможности полной изоляции России. В том числе в контексте места его проведения – Будапеште, столице Венгрии, которая является членом Европейского союза и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

